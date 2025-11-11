С начала декабря более 600 тысяч украинских семей смогут получить денежную выплату по правительственной программе "Теплая зима". Речь идет об единовременной помощи в размере 6500 гривен, которые можно использовать на одежду, обувь и лекарства. Однако получить такую выплату смогут только определенные категории граждан – наиболее пострадавшие от войны или находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Теплая зима»: какие категории получат в декабре 6500 гривен

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По ее словам, речь идет о пакете программ помощи украинцам этой зимой – "Зимняя поддержка", которую правительство разрабатывает по поручению Президента.

"Это часть большого пакета поддержки – программа Минсоцполитики "Теплая зима". Это будет денежная помощь 6500 гривен для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Ее бюджет – 4,3 млрд грн. Средства пойдут на денежные выплаты 660 тыс. граждан", – объяснила Шуляк.

Кто сможет получить выплату:

- Дети под опекой или попечительством – 40 900 детей (общий объем средств – 265 млн грн).

- Дети с инвалидностью, дети-питомцы приемных семей и ДДСТ, в том числе дети с инвалидностью – 1000 детей (объем средств – 6,5 млн грн).

- Люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ – 12 800 человек и дети из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутри перемещенным лицам – 252 898 детей (общий объем средств – 1,7 млрд грн).

- Дети из малообеспеченных семей до 18 лет – 335 863 ребенка (объем средств – 2,1 млрд грн).

- Одинокие пенсионеры, получающие надбавку по уходу – 17 500 человек (общий объем средств для выплаты единовременного денежного пособия – 113,7 млн грн).

Как отметила Елена Шуляк, отдельно за выплатой обращаться не нужно, выплата будет засчитана автоматически отдельным категориям граждан. Начисление будет произведено Пенсионным фондом Украины.

"Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования или на виртуальную платежную карту "Дия.Картка". Их можно будет потратить 180 дней", – рассказала нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Правительство утвердило программу выплат единовременного пособия размером 6500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка". Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.