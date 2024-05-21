Теперь все стало на свои места: взявший интервью у Путина Карлсон трудоустроился в РФ

Как передает портал "Комментарии", бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон начнет вести свою авторскую программу в эфире топового российского пропагандистского телеканала "Россия 24". Шоу будет называться TUCKER.

Такер Карлсон. Фото из открытых источников

Российский СМИ уже сообщили, что TUCKER – это совместный проект "Карлсон ТВ" и "России 24". В первом выпуске журналист пообщается с экспертом по клещам и болезни Лайма. Зрителям расскажут о проблеме распространения данного заболевания и его профилактике.

Напомним, Карлсон прилетал в Россию в феврале 2024 года для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Он также побывал на балете "Спартак" и в кафе "Вкусно-и-точка". Ранее журналист работал на американском телеканале Fox, однако в 2023 году его уволили после обвинений в распространении фейков.

После корреспондент пообщался с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Это интервью стало одним из самых обсуждаемых в апреле 2024 года. Американское общество совершенно не ожидало его выхода.

Читайте также на портале "Комментарии" — американский журналист-трампист Такер Карлсон, как анонсировалось ранее, опубликовал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. В течение двух часов хозяин Кремля рассказывал вымышленную историю Украины и других стран, оправдал развязанную РФ войну, при этом всячески давал понять, что готов к переговорам. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" сам факт появления этого интервью именно сейчас, а также заложенные в нем смыслы.



