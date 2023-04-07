Теперь уже неофициально: Макрон и Си Цзиньпин проведут еще переговоры

Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава КНР Си Цзиньпин проведут сегодня, 7 апреля, дополнительные неформальные переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "The Guardian".

Макрон и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на китайские государственные СМИ, отмечается, что переговоры состоятся в Гуанчжоу. В настоящее время другие подробности переговоров двух лидеров не раскрываются.

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Отметим, Китайская Народная Республика (КНР), где 6 апреля с официальным визитом находился президент Франции Эммануэль Макрон, пытаясь убедить Си Цзиньпиня надавить на Россию с целью прекратить войну против Украины, ведет в последнее время интересные дипломатические игры Китайской Народной Республики (КНР). Мы видели заявленный после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву курс на сближение с Россией. Вскоре после этого – подчеркивание, что Китай не признает принадлежности Крыма и Донбасса России, а заявления о дружбе между РФ и КНР носят риторический характер. При этом продолжается игнорирование официальным Пекином официального Киева, однако идут активные переговоры с представителями Евросоюза (ЕС). Что происходит – к чему всё идет? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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