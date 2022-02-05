Теперь стала доступной информация о Силах территориальной обороны: открыт номер "горячей линии"

В субботу, 5 февраля, в Украине заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил. Как сообщает сайт Сегодня, все желающие могут получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о военной службе.

ВСУ - фото из открытых источников

Номер телефона "горячей линии" 0800507028.

Какие вопросы часто задают о ТО:

На "горячей линии" украинцы могут получить ответы на следующие вопросы:

- как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;

- что нужно, чтобы поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;

- какой порядок прохождения службы и гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.

Каким образом можно попасть в ряды территориальной обороны

На сегодняшний день, подробного инструктажа о том, как попасть в ряды территориальной обороны, нет. Но все желающие вступить в ряды теробороны могут обращаться в районные и областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) по месту жительства. Там им предоставят разъяснение и помогут оформить необходимые документы.

Среди преимуществ службы в ТО следующие:

- всем военным будет предоставлена служба рядом с домом.

- все тероборонцы будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием.

- им будет предоставляться бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.

- за ними будет сохраняться место работы, по которому они работали на время призыва.

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