Теперь стала доступной информация о Силах территориальной обороны: открыт номер "горячей линии"

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Олег Терещенко
В субботу, 5 февраля, в Украине заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил. Как сообщает сайт Сегодня, все желающие могут получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о военной службе.
ВСУ - фото из открытых источников
Номер телефона "горячей линии" 0800507028.
Какие вопросы часто задают о ТО:
На "горячей линии" украинцы могут получить ответы на следующие вопросы:
- как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;
- что нужно, чтобы поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;
- какой порядок прохождения службы и гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.
Каким образом можно попасть в ряды территориальной обороны
На сегодняшний день, подробного инструктажа о том, как попасть в ряды территориальной обороны, нет. Но все желающие вступить в ряды теробороны могут обращаться в районные и областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) по месту жительства. Там им предоставят разъяснение и помогут оформить необходимые документы.
Среди преимуществ службы в ТО следующие:
- всем военным будет предоставлена служба рядом с домом.
- все тероборонцы будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием.
- им будет предоставляться бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.
- за ними будет сохраняться место работы, по которому они работали на время призыва.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Bloomberg ошибочно заявил о вторжении России в Украину.
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Обсуждения
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читатель
сегодня, 18:16
Не стройте иллюзий. Против регулярных войск, поддерживаемых танками и авиацией, силы тер обороны это ничто. Эти люди погибнут ни за грош. Только глубоко некомпетентные люди могут реально надеяться на тер оборону чтобы непонятно кого успокоить то ли себя то ли народ......