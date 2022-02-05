Bloomberg заявил о вторжении России в Украину: как редакция объяснила новость

Около полуночи на сайте издания Bloomberg появилась новость с заголовком по вторжению России в Украину, которая была опубликована случайно из-за ошибки на сервере. Однако читатели издания успели заметить такое громкое заглавие.

Заявление редакции Bloomberg

Заголовок "Live: Russia Invades Ukraine" (Вживую: Россия вторглась в Украину) исчез через 30 минут с сайта издания. После нескольких часов после опубликованной новости редакция написала на сайте заявление по поводу того, что произошла досадная ошибка. Bloomberg извинился за недоразумение и сообщил, что планирует проведение расследования по ошибке.

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и название "Россия вторгается в Украину" было случайно опубликовано сегодня около 4 часов вечера по восточному времени на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке", – говорится в сообщении.

Россия уже успела отреагировать на случайно опубликованную новость. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобная случайность "говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада". Песков также подчеркнул, что теперь в Кремле "термин фэйк-ньюз могут заменить на Блумберг-ньюз".

Как сообщали ранее "Комментарии", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку отношениям между российским и украинским народом. Он отметил, что в Украине увеличилось количество людей, которые "ненавидят россиян". Пресс-секретарь Путина отметил, что украинцы и россияне — это "родственники", но в последнее время среди граждан Украины значительно увеличился процент враждебно относящихся к России и самим россиянам. Такое явление есть, и в России это знают.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!