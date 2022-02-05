Bloomberg заявил о вторжении России в Украину: как редакция объяснила новость

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Карина Ожерельева
Около полуночи на сайте издания Bloomberg появилась новость с заголовком по вторжению России в Украину, которая была опубликована случайно из-за ошибки на сервере. Однако читатели издания успели заметить такое громкое заглавие.
Заявление редакции Bloomberg
Заголовок "Live: Russia Invades Ukraine" (Вживую: Россия вторглась в Украину) исчез через 30 минут с сайта издания. После нескольких часов после опубликованной новости редакция написала на сайте заявление по поводу того, что произошла досадная ошибка. Bloomberg извинился за недоразумение и сообщил, что планирует проведение расследования по ошибке.
Россия уже успела отреагировать на случайно опубликованную новость. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобная случайность "говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада". Песков также подчеркнул, что теперь в Кремле "термин фэйк-ньюз могут заменить на Блумберг-ньюз".
Как сообщали ранее "Комментарии", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку отношениям между российским и украинским народом. Он отметил, что в Украине увеличилось количество людей, которые "ненавидят россиян". Пресс-секретарь Путина отметил, что украинцы и россияне — это "родственники", но в последнее время среди граждан Украины значительно увеличился процент враждебно относящихся к России и самим россиянам. Такое явление есть, и в России это знают.
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