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Теперь не просто партнеры: какое соглашение подписали Путин и Си

Путин и Си подписали соглашение об углублении стратегического партнерства между РФ и Китаем

сегодня, 07:44
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Теперь не просто партнеры: какое соглашение подписали Путин и Си

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Подписание состоялась в Кремле после переговоров между Путиным и Си, который прибыл в Москву с официальным визитом.

В своем выступлении после переговоров с Си, Путин заявил, что российско-китайские отношения являются самодостаточными и обе страны продолжат увеличивать долю своих национальных валют, используемых во взаимных расчетах.

Стоит отметить, Си и Путин встречались десятки раз и подписали "безграничное партнерство" в феврале 2022 года – менее чем за три недели до того, как Путин направил свои войска в Украину. Китай является крупнейшим торговым партнером России и оказал Москве экономическую поддержку, которая помогла ей справиться с западными санкциями.

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Также издание "Комментарии" сообщало – глава КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву 8 мая заявил о поддержке России, назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка и подтвердил общую позицию относительно войны против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидера Китая.

В совместном заявлении после переговоров лидеры Китая и России отметили, что конфликт в Украине может быть урегулирован "только путем устранения его первопричин".  

Эта формулировка четко повторяет ключевые месседжи Кремля, которыми путинский режим оправдывает развязывание полномасштабной войны – в частности, "угрозу расширения НАТО", "дискриминацию русскоязычных", а также притеснения русского языка, культуры и СМИ в Украине.




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Источник: https://www.reuters.com/world/putin-xi-sign-statement-deepen-strategic-partnership-between-russia-china-2025-05-08/
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