Телеканал Рината Ахметова распространяет тезисы российской пропаганды - исследование

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Козлова Альбіна
Телепередача "Хард с Влащенко", скрин с видео
Телеканал "Украина 24", принадлежащий бизнес-структурам олигарха Рината Ахметова, распространяет тезисы российской пропаганды. К такому выводу пришли эксперты общественной организации "Центр противодействия коррупции", проанализировав ток-шоу "Хард c Влащенко". Об этом сообщает "Украинская правда".
По данным исследователей ЦПК, антизападные нарративы озвучивались по крайней мере один раз в 30 из 40 выпусков ток-шоу.
Эксперты считают, что редакционная политика канала заключается в том, чтобы намеренно приглашать в студию спикеров, скептически оценивающих евроатлантический курс Украины. В частности, бывшего народного депутата Евгения Мураева и олигарха Вадима Новинского.
Антизападную пропаганду, по мнению экспертов ЦПК, озвучивают в пользу олигархов, которым не выгодны антикоррупционные и демократические реформы.
Политические шоу канала "Украина 24" в последние месяцы посвящены критике президента, которую связывают с противостоянием главы государства с владельцем телеканала — олигархом Ринатом Ахметовым.
Сообщалось, что 22 ноября Ринат Ахметов был на дне рождения телеведущего Савика Шустера, где среди гостей были бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, журналист Дмитрий Гордон и известный врач Дмитрий Комаровский.
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