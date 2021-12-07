Телеканал Рината Ахметова распространяет тезисы российской пропаганды - исследование

Телепередача "Хард с Влащенко", скрин с видео

Телеканал "Украина 24", принадлежащий бизнес-структурам олигарха Рината Ахметова, распространяет тезисы российской пропаганды. К такому выводу пришли эксперты общественной организации "Центр противодействия коррупции", проанализировав ток-шоу "Хард c Влащенко". Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным исследователей ЦПК, антизападные нарративы озвучивались по крайней мере один раз в 30 из 40 выпусков ток-шоу.

"Многие из главных тем выпусков "Харда c Влащенко" летом 2021 года тщательно повторяли распространенные нарративы кремлевской пропаганды. Тезис о внешнем управлении Украиной звучал в 11 выпусках, тогда как тезис о возможной эксплуатации украинских ресурсов Западом озвучивали в 6 выпусках. Кроме того, гости и ведущая шоу атаковали антикоррупционные органы, Национальный банк Украины, наблюдательные советы государственных компаний, а также озвучивали тезисы по теориям заговора о всесильном влиянии финансиста Джорджа Сороса", — говорится в исследовании ЦПК.

Эксперты считают, что редакционная политика канала заключается в том, чтобы намеренно приглашать в студию спикеров, скептически оценивающих евроатлантический курс Украины. В частности, бывшего народного депутата Евгения Мураева и олигарха Вадима Новинского.

Антизападную пропаганду, по мнению экспертов ЦПК, озвучивают в пользу олигархов, которым не выгодны антикоррупционные и демократические реформы.

Политические шоу канала "Украина 24" в последние месяцы посвящены критике президента, которую связывают с противостоянием главы государства с владельцем телеканала — олигархом Ринатом Ахметовым.

Сообщалось, что 22 ноября Ринат Ахметов был на дне рождения телеведущего Савика Шустера, где среди гостей были бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, журналист Дмитрий Гордон и известный врач Дмитрий Комаровский.

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