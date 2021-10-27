Telegram запускает сервис официальной платной рекламы: цена впечатляет

Павел Дуров, владелец мессенджера Telegram, сообщил о новых рекламных возможностях платформы.

Рекламное сообщение в Telegram - скрин экрана

Рекламные сообщения, которые в скором времени появятся в новостной ленте Телеграмм-каналов, почти ничего не изменят для рядовых пользователей. Но рекламодатели должны будут оплатить за эту возможность два миллиона евро, как указано в условиях сервиса.

Telegram не будет показывать рекламу в чатах, личных беседах или группах. Она будет размещаться в конце ленты постов каналов с соответствующей тематикой. Сообщения не содержат навязчивых изображений – только короткий текст (до 160 знаков) со ссылкой для перехода. При этом никакая личная информация пользователей не будет использоваться.

Рекламодатели, перейдя по ссылке https://promote.telegram.org/ , оказываются в рекламном кабинете Telegram Ads. Здесь они могут подробно ознакомиться с особенностями пополнения бюджета. Первая половина бюджета (один млн евро) – депозит, а вторая – расходы на рекламу. Если рекламодатель решит расторгнуть сделку и в течение года потратит менее 10 млн. евро, то депозит теряется. В противном случае его возвращают.

Размещение поста в выбранном канале пройдет после автоматического аукциона. Во время аукциона рекламодатели будут соревноваться между собой, предлагая лучшую цену за тысячу показов (CРM). Минимальная ставка – два евро.

Реклама в Телеграмме до сих пор существовала на основе непосредственных и никем не регулируемых контактов между администраторами разных каналов. Обновление сделает это сотрудничество платным и даст возможность Павлу Дурову и дальше предоставлять бесплатный и неограниченный сервис.

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