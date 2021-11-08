Telegram ошарашил нашествием рекламы: пользователи возмущены

С 7 ноября пользователи мессенджера Telegram начали получать первые официальные рекламные сообщения. Такая навязчивая реклама вызвала негодование пользователей соцсети, ведь реклама имеет навязчивый характер. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет портал "Officelife.media".

Telegram. Фото: из открытых источников

Объявления с обозначением sponsored забрасывают в большие каналы от 1 тыс. подписчиков. В большинстве случаев реклама касается телеграм-каналов, в которых обсуждается информация про инвестиции, криптовалюту. Также есть сообщения о продаже бюджетной одежды.

Администраторы пабликов утверждают, что они не могут отслеживать контент рекламных сообщений. Также они не могут удалять данную рекламу. К примеру, паблик российской lenta.ru пожаловался на "нашествие" рекламы о криптовалютах.

Большинство каналов СМИ рекомендуют не обращать внимание на новинку. В частности, в Forbes Russia призвали своих читателей обращать внимание на маркировку о рекламе, которая будет сопровождать рекламные месседжи. Только лишь сами администраторы Telegram решают, какую рекламу забрасывать в паблики.

Также появилось обращение к подписчикам от паблика "Раньше всех. Ну почти". В сообщении говорится, что паблик не имеет никакого отношения к рекламе криптовалют, одежды и так далее.

Павел Дуров успокоил возмущенных пользователей соцсети, что вскоре может появиться функция, как отключать рекламу. Пока в Telegram просчитывают экономическую составляющую.

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