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"ТЕДИС Украина" перевез 300 тонн гуманитарных грузов

В основном перевозки касались продуктов питания, одежды, мебели, медикаментов, детского питания, средств гигиены, генераторов, бронежилетов и прочего

сегодня, 13:15
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Автор:

Кравцев Сергей

В рамках Координационного центра по бесплатной доставке гуманитарной помощи "Помогаем. Побеждаем" компании "ТЕДИС Украина" было доставлено 300 тонн благотворительных грузов. Как сообщает пресс-служба, этого показателя удалось достичь менее чем за год работы Координационного центра.

"ТЕДИС Украина" перевез 300 тонн гуманитарных грузов

ТЕДИС Украина

Волонтеры "Помогаем. Побеждаем" транспортировали продукты питания, воду, одежду, мебель, медикаменты, медицинское оборудование, детское питание, средства гигиены, генераторы, бронежилеты, теплые вещи, предоставленные благотворительными фондами и организациями.


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Получателями гуманитарной помощи стали больницы, гериатрические пансионаты, центры социального обслуживания, полевые кухни, военные, дети и вынужденно перемещенные лица.

В ТОП-3 системных партнеров Координационного центра входят благотворительные фонды "Каритас Украины" (76 заявок), Let's help (54 заявки) и "Твоя опора" (12 заявок).

Напомним, что Координационный центр "Помогаем. Побеждаем" в декабре 2022 года попал в каталог благотворительных фондов и организаций, созданный ESG Хабом Европейской Бизнес Ассоциации.



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Источник: https://tedis.ua/tedis-ukrayina-pereviz-300-tonn-gumanitarnyh-vantazhiv/
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