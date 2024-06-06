ТЦК взялось за многодетных родителей: какой сюрприз для них подготовило

Многодетные мужчины в Украине получили неприятный сюрприз от ТЦК в виде требования нотариально доказать, что они действительно принимают участие в содержании своих детей, рассказывает нардеп Игорь Фрис.

Многодетный отец

То есть, говорит народный депутат, военнообязанный и отец троих несовершеннолетних детей признан годным к военной службе. И это при том, отмечает политик, что по закону о мобилизации он автоматически должен получить отсрочку от мобилизации.

"Его дети рождены от двух женщин, с которыми мужчина разведен, пока не живет, но продолжает финансово содержать детей. Что придумал ТЦК, там дополнительно требуют договор между мужем и его бывшими женами о том, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей",

– объяснил нардеп.

Игорь Фрис считает, что в этом случае речь идет о превышении полномочий со стороны ТЦК.

При этом отмечается, что эта норма есть в правительственном постановлении № 560, которое, собственно, утверждает алгоритм действий военнообязанных и требования, которые требуються от них.

Народный депутат настаивает на том, что подзаконные акты органов власти должны издаваться, не нарушая Конституцию. По его словам, в мобилизационном законе четко прописан круг субъектов, на которых распространяются правовые основания для предоставления отсрочки от мобилизации, освобождения от воинского долга или бронирования.

Фрис считает, что Кабмин этим постановлением ввел дополнительные требования для военнообязанных, что может расцениваться как превышение норм и положений закона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что из-за действий правительства украинцы за границей скоро получат серьезные проблемы.



