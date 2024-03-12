Тасмания планирует открыть самый большой шоколадный фонтан: что для этого нужно

Тасмания решила заявить о себе не из-за громких слов, а из-за воплощения в жизнь настоящей сладкой мечты. Уже вскоре, по словам тасманийского премьера Джереми Роклиффа, остров может похвастаться не только своей непревзойденной природой, но и самым крупным в мире шоколадным фонтаном.

Тасмания планирует стать новым мировым центром сладостей

В случае своего повторного избрания Джереми Роклифф премьер-министр страны пообещал реализацию этой удивительной идеи с инвестицией в 12 миллионов долларов из бюджета. Кроме того, проект должен привлечь и дополнительное финансирование от доноров, учитывая его общий бюджет в 100 миллионов долларов.

Цель проекта состоит в оживлении шоколадной долины Тасмании, где публичные экскурсии были прекращены в 2008 году из-за более жестких правил безопасности пищевых продуктов. Теперь, с новым дыханием инноваций, у Тасмания есть все шансы стать мировым центром шоколадной культуры. Шоколадный фонтан, магазин, лаборатория, где каждый сможет создать собственную шоколадку из местных ингредиентов, а также детское кафе — все это создано для того, чтобы каждый посетитель смог погрузиться в мир сладостей и мастерства.

Относительно технических деталей проект фонтана разрабатывался в течение 15 лет, что свидетельствует о чрезвычайной приверженности идеи и внимания к каждой детали. Хотя неизвестно, будет ли разрешено пробовать шоколад прямо из фонтана, очевидно, что высота его структуры должна превзойти нынешний рекордсмена из Книги рекордов Гиннеса — австрийский шоколадный фонтан высотой 12,2 метра.

Этот амбициозный проект не только открывает новую страницу в истории Тасмании как туристической мекки для любителей шоколада, но и ставит перед собой огромную ответственность по воплощению в жизнь такой масштабной мечты. Усилия Джереми Роклиффа и его команды имеют шанс превратить Тасманию в мировой символ инноваций в гастрономии и туризме, предлагая посетителям не просто экскурсию, а полноценное погружение в мир шоколадного наслаждения.