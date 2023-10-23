Тариф на электроэнергию в Украине может возрасти из-за задолженности Банка Альянс перед НЭК «Укрэнерго»



















Судебная волокита лишает возможности НЭК "Укрэнерго" получить задолженность от АО "Банк Альянс" в размере более миллиарда гривен. Акционерное общество "Банк Альянс", связываемое с пророссийским олигархом Дмитрием Фирташем, не выполняет гарантийные банковские обязательства перед НЭК "Укрэнерго" в размере более 1,2 млрд гривен. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в расследовании "Апостроф TV".

Повыше тарифов на электроэнергию. Фото: из открытых источников

Невыполнение гарантии перед Укрэнерго представители банка объясняют банальным отсутствием средств из-за начала полномасштабного вторжения. В целом банк "Альянс" имеет непогашенные гарантии перед государственными компаниями на сумму более 3,2 млрд грн.

Журналисты выяснили, что долги перед Укрэнерго появились из-за нарушения договорных условий ООО "Юнайтед Энерджи", связываемого с Игорем Коломойским. Компания заключила с НЭК договор на урегулирование небалансов электроэнергии. Гарантии о том, что ООО "Юнайтед Энерджи" оплатит Укрэнерго средства в сентябре 2021 года, предоставил "Банк Альянс". Но и банк отказался от выполнения своих обязанностей и на октябрь 2023 года долги остаются непогашенными. Решение о взыскании более 1,2 млрд гривен с "Банка Альянс" Хозяйственный суд г.Киева принял еще в 2022 году. Однако после этого ООО "Юнайтед Энерджи" и АО "Банк Альянс" одновременно направились в апелляцию.

"С января 2023 года и по сей день дело слушается, а точнее фактически не слушается в Северном апелляционном суде Киева. Решение, которое должно было вынести по закону в течение 60 дней, висит в воздухе уже 9 месяцев. Судебные заседания переносят по формальным причинам, а национальная энергетическая компания терпит убытки и ищет средства, чтобы удержать тарифы для населения без изменений", – сообщают журналисты.

Авторы расследования обращают внимание, что это уже второй состав суда, рассматривающего данное дело. В июле 2023 года судья Л.В. Крапивная, увидев в судебном заседании журналистов, заявила о оказании давления на председательствующую и взяла самоотвод. Новая коллегия судей в течение 3 месяцев не может рассмотреть это дело и уже три раза безосновательно откладывала судебное разбирательство.

По мнению представителей НЭК "Укрэнерго", суд затягивает рассмотрение дела по формальным причинам. Ранее Укрэнерго просила НБУ помочь в разрешении ситуации с долгом, но Нацбанк не отреагировал на эту просьбу. Причиной может стать тот факт, что такую гарантию банк не имел права выдавать, ведь ее размер превышал установленные законодательством критерии для данного конкретного финучреждения.

В расследовании отмечается, что затягивание рассмотрения дела может быть не просто выгодным, а жизненно необходимым Банку Альянс, ведь выплата долга Укрэнерго заставит банк заявить о собственной неплатежеспособности. Несмотря на большие риски, Нацбанк только осенью 2022 г. предоставил АО "Банк Альянс" рефинансирование на сумму почти в 2 млрд грн.

В расследовании не сообщается, как это рефинансирование было использовано, однако, отмечено, что НБУ с вопросами в финучреждение не обращалось.

Журналисты направили несколько запросов в Национальный банк по поводу проведения проверки финансового состояния и деятельности Банка Альянс. Впрочем, никаких мер НБУ пока не принял.

Остались без внимания Нацбанка и то, что за годы войны через Банк Альянс было переведено за границу более $1 млрд. Только за июнь и июль этого года из-за аффилированных с Фирташем компаний банк вывел 300 миллионов долларов. Схемы вывода средств за границу в банке отрабатывались годами. А одним из направлений такого вывода активов была РФ, как сообщил работник банка, о чем рассказали в расследовании.

Прокуратура и НАБУ еще с 2021 года расследуют дело, в котором подозревали банк "Альянс" в отмывании грязных денег, в том числе на оккупированных РФ территориях Донбасса и аннексированного Крыма, но следствие не привело ни к каким результатам, о чем писали СМИ, но эти факты также не привлекли внимание НБУ. Это скорее выглядит как преднамеренное бездействие должностных лиц Нацбанка в интересах Банка Альянс.

В то же время отсрочка дела о взыскании долга с Укрэнерго имеет свои последствия для всей страны. Речь идет не только об уровне тарифов на коммунальные услуги, но и о стабильной работе всей энергосистемы Украины, ведь уже через несколько недель во всех регионах страны начнется отопительный сезон. Нельзя игнорировать также факт, что российские оккупанты будут пытаться атаковать энергетическую инфраструктуру. Обстрелы спровоцируют проблемы с теплом и светом.

Новое заседание по этому делу в Северном апелляционном хозяйственном суде назначено на 26 октября. Журналисты будут держать дальнейший ход дела на контроле и информировать общественность, в том числе и о том, проверит ли Нацбанк сделки с гарантиями, которые позволяет Банк Альянс.







