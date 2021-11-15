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Таран: Зеленский с Даниловым продолжают отрицать вероятность российского вторжения

Западные СМИ продолжает сигнализировать об увеличении опасности на украино-российской границе

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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В Великобритании готовят к отправке в Украину 600 спецназовцев из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. Данную информацию первым обнародовало издание Mirror. В группу спецназовцев могут войти медики, инженеры, связисты и до 400 десантников. Отправка десантников готовится в связи с информированием разведки МИ-6 премьер-министра, что маневры российских войск на территории Украины могут представлять угрозу как Украине, так и Западу. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог Сергей Таран.

Таран: Зеленский с Даниловым продолжают отрицать вероятность российского вторжения

Российские войска. Фото: opk.com.ua

Политолог отмечает, другое британское издание The Telegraph публикует карикатуру на Путина с подписью "Я только тестирую двигатель". Между тем, наш СНБО "наказывает" контрабандистов и "воюет" с олигархами фейковыми "санкциями". 

"И только под давлением мировых СМИ у Зеленского стали признавать угрозу от скопления армии РФ у украинских границ. Но Запад хоть и может помочь, но точно не будет воевать вместо нас. Тем более, когда политическое руководство страны пытается делать вид, что никакой российской угрозы у границ нет", – отметил Сергей Таран.

Согласен с Сергеем Тараном его коллега политолог Виктор Таран. Он отметил у себя в Facebook, что Польша начала обсуждать с Литвой и Латвией запуск статьи 4 договора о НАТО. Согласно этой статьи, любой член НАТО может потребовать консультаций с союзниками, если, по его мнению, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

"Симтоматически, что в последний раз Польша это делала в 2014 году накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Но почему-то в отличие от наших союзников Зеленский с Даниловым продолжают отрицать вероятность российского вторжения", – резюмировал Таран. 

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Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/10219899847150616
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