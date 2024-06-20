Такой подлости от ключевого союзника не ожидали: кто продолжает блокировать санкции против РФ

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Кравцев Сергей
Страны Европейского Союза вновь не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), из-за возражений Германии. Как передает портал "Комментарии", об этом "Reuters" на условиях анонимности сообщили дипломаты ЕС.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
СМИ, ссылаясь на неназванных дипломатов и источника, знакомого с этим вопросом, отмечает, что колебания Германии частично связаны с внутренними разногласиями между министерством иностранных дел и канцлером Олафом Шольцом.
Чиновники из 27 стран ЕС обсуждают пакет санкций больше месяца. Новые меры включают запрет на перевалку российского СПГ и план возложить на операторов из Евросоюза ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.
Как утверждают собеседники агентства, Берлин продолжает возражать, несмотря на изъятие пункта, который он считал проблематичным, что заставил бы дочерние компании "контрактно запретить реэкспорт в РФ и реэкспорт для использования в РФ".
Германия еще во время заседания послов в пятницу выразила обеспокоенность расширением мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в Россию.
Берлин в частности считает, что немецкий малый бизнес пострадает, если меры будут распространены на продукцию, не относящуюся к двойному назначению, например, химикаты или оборудование для металлообработки.
Ранее Германия совместно с Францией выступили против запрета экспорта авто элитного класса в Беларусь, которая стала "транзитным пунктом" для того, чтобы российские олигархи могли продолжать покупать их вопреки санкциям.
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