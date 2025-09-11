Такого провала не было за последние 5 лет: что произошло с главным источником доходов РФ

Доходы Кремля от продажи нефти и нефтепродуктов в августе упали до одного из самых низких уровней с начала полномасштабной войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Российская нефть. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится о том, что российская энергетическая отрасль испытывает давление из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и экспортным трубопроводам, а также из-за западных санкций.

По информации агентства, доходы России сократились на 920 млн долларов по сравнению с июлем и составили 13,51 млрд долларов. Это связано с сокращением экспорта сырой нефти и топлива, а также увеличением скидки на сорт Urals до около 56 долларов за баррель, что ниже западного ценового потолка в 60 долларов.

"Доходы России от экспорта нефти остаются близкими к пятилетнему минимуму, сокращая налоговые поступления и усугубляя экономический спад в России", — отметило МЭА.

По информации агентства, экспорт российской нефти и топлива в августе упал на 70 тыс. баррелей в сутки – до 7,3 млн баррелей в сутки. Поставки сырой нефти снизились на 30 тыс. баррелей в сутки, нефтепродуктов – на 40 тыс. баррелей.

Кроме того, производство нефти в России в августе упало на 30 тыс. баррелей в сутки и составило 9,3 млн баррелей в сутки. Эти показатели соответствуют квотам добычи, установленным ОПЕК+.

При этом говорится, что с 2026 года в ЕС начнет действовать запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Это может сократить производство и изменить торговые маршруты в ближайшие месяцы, отмечают в МЭА.

