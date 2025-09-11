Моди почувствовал кураж: какое требование выставил Путину для продолжения закупки нефти

Индийские импортеры российской нефти требуют от продавцов более существенных скидок из-за роста рисков торговли. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Индия хочет, чтобы скидка расширилась до примерно 10 долларов за баррель к цене Brent, чтобы соответствовать ценовому потолку. Банки ужесточили проверки из-за разногласий между политикой США и ЕС по российской нефти. Для сравнения, в сентябре скидки составляли всего 2-3 доллара за баррель.

Некоторые российские продавцы заявили, что требования Индии заоблачные. Россия уже настроена на то, что часть октябрьских поставок направит в Китай, что, соответственно, приведет к сокращению объемов для Индии.

По данным источника, знакомого с графиком отгрузок, в октябре объем поставок российской нефти в Индию составит около 1,4 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в августе это было 1,5 млн баррелей, а в сентябре — 1,6 млн баррелей.

Окончательные цифры станут известны после завершения переговоров в ближайшие две недели. При этом даже скидка в 10 долларов не позволит опустить цену ниже нового потолка ЕС и Великобритании в 47,60 доллара за баррель.

В публикации говорится, что с 1 октября ЕС снизил потолок цен для российской нефти с 60 до 47,60 доллара. Страховые и транспортные услуги западных компаний разрешены только при соблюдении этого "потолка". США не поддержали это решение. На прошлой неделе Brent торговался по 67 долларов за баррель.

Еврокомиссия намерена в будущем добиться согласования нового потолка цен со всеми странами G7. По словам представителя Еврокомиссии, ограничение сохраняет актуальность, так как западные перевозчики по-прежнему участвуют в транспортировке российской нефти.

