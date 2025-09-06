Действительно ли США проиграли битву за Индию: с чем жестко просчитался Трамп

На уходящей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация и Индия стали союзниками Китая. Индия в свою очередь официально озвучила ответ на ультиматум Трампа, сообщив, что будет и дальше закупать российскую нефть. Можно ли сказать, что Трамп потерял свое влияние на Индию, выбравшую союз с Китаем и РФ более приоритетным для себя, чем партнерство с США? Какие это может иметь последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Ультиматум и экономическое давление дают сбой

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что данная ситуация не означает "потерю" влияния США на Индию, а скорее провал конкретного метода давления со стороны администрации Трампа.

"Индия, под руководством Нарендры Моди, проводит политику "стратегической автономии", где национальные интересы (в данном случае – энергетическая безопасность и доступ к дешевым ресурсам) относятся выше союзнических обязательств или угроз. Политика "Америка прежде всего", исповедуемая президентом Трампом, имеет обратную сторону: другие страны также начинают действовать исключительно в собственных интересах. Индия не выбирает союз с Китаем (с которым у нее остаются серьезные территориальные конфликты и стратегическое соперничество) вместо США. Индия выбирает Индию. Решение Дели – это четкий сигнал Вашингтона, что язык ультиматумов не работает с государством, которое видит себя отдельным мировым полюсом", – отметил Игорь Петренко.

Что касается возможных последствий, то эксперт говорит, что первым последствием может стать усиление многополярности.

"Это яркая демонстрация перехода мира к многополярной модели. США больше не могут единолично диктовать условия торговли энергоносителями. Индия как ключевой игрок "глобального Юга" открыто это демонстрирует", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Второе возможное последствие – тактическая победа РФ. Игорь Петренко говорит, что для России это большой успех. Она не только сохраняет огромный рынок сбыта нефти, что критично для финансирования ее политики, но и публично демонстрирует неэффективность давления со стороны США.

"Третье следствие – усложнение стратегии сдерживания Китая. Для США Индия является ключевым партнером по стратегии сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, через альянс QUAD. Публичный конфликт между Вашингтоном и Дели играет на руку Пекину, поскольку вносит раскол в ряды потенциальных соперников Китая. И здесь мы подходим к самому интересному вопросу: а какие модели влияния и союзничества эффективны в этом новом, сложном мире? Ультиматум и экономическое давление, как видим, дают сбой. Однако есть и другой путь, который наглядно продемонстрировала Украина. Столкнувшись с полномасштабной агрессией, государство, не имевшее формальных военных союзников, смогло построить мощнейшую глобальную коалицию нашего времени. Этот альянс был создан не на основе угроз, а на основе общих ценностей – уважения к суверенитету, международному праву и свободе. Именно благодаря такой позиции, последовательно артикулированной президентом Зеленским, Украина получила беспрецедентную поддержку, доказав, что настоящее влияние в 21 веке строится на доверии и моральном лидерстве, а не на принуждении. Этот контраст ярко показывает, какие стратегии ведут к изоляции, а какие – к подлинному партнерству", – констатировал Игорь Петренко.

Трамп убедился, что законы геополитики действуют также жестко, как и законы физики

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов так прокомментировал ситуацию:

"Дело в том, что Трамп в силу того, что его личность формировалась в более ранний период и его обширные связи были в том числе с Советским Союзом, а у него очень много друзей выходцев, как с СССР, так и с России и Украины, поэтому изначально, когда он брался за предотвращение Третьей мировой войны, как он считал, самое простое – это остановить войну между Украиной и Россией. Кроме того, он был практически уверен в том, что экономика Россия держится на том, что её экспорт составляет газ, нефть, углеводороды, которые, если не будут поступать на рынок в том объеме, который позволит России сохранять критический импорт, то Россия будет вынуждена прекратить войну. Все представления Трампа о мире, в котором он жил раньше, рухнули за время его второго президентского срока".

Эксперт говорит, что, конечно же, Китай пробует взять исторический реванш за своё глобальное падение в XIX веке, когда он должен был предоставлять часть своей территории другим странам и только совсем недавно частично вернул их обратно.

"Китайцы хотят снова, как это было на протяжении тысяч лет, стать мировым лидером, прежде всего, как ведущая торговая и производственная страна. США в таком случае, если Китай хочет стать лидером, должны уступить своё первое место. Это как раз Трамп понимал. Поэтому центром его внимания был Китай. Он был уверен, что Россию оторвать от Индии, которая покупает часть российской нефти, вообще не составляет никакого труда. Он ставил перед собой намного глобальнее задачу – оторвать Россию от Китая, чтобы Китай не покупал российскую нефть. Однако впоследствии Трампу стало понятно, что та нефть, которую покупает Индия, она не полностью используется Индией, а она продаётся в Европу. Тогда Трамп понял, что его видение мироустройства совершенно неправильное. Именно с этим связано то, что Трамп просто кричал на лидеров европейских стран, требуя перестать покупать у Индии российские нефть. Здесь речь не только о Словакии и Венгрии. Речь именно о больших объёмах российской нефти, которые европейские страны покупают через Индию. Нельзя сказать то, что для Трампа было сюрпризом, что Индия находится в сфере, противостоящей интересам США. Но Трамп рассчитывал, что, как и в XIX веке, европейские страны, обрубив торговлю азиатским странам, с помощью пошлин поставят их в крайне тяжёлое положение. Трамп находился и скорее всего находится в этой парадигме, но она не работает", – отметил Виктор Савинов.

Аналитик подчеркнул, постепенно Америка утрачивает не только экономическое доминирование, но и идеологически-историческое. Некоторые факты – это подчёркивают.

"Например то, что Индия совершенно не боится пошлин. Тем самым подчёркивается тезис о том, что сейчас не XIX век и с помощью торговой войны вы не сможете поставить азиатские страны в зависимое положение. Соответственно, вот о чём нам говорит высказывание Индии от том, что они будут покупать российскую нефть. Всё это естественные геополитические факторы, о которых нам рассказывали все классики геополитики. Сейчас Дональд Трамп просто убедился в том, что законы геополитики действует также жёстко, как и законы физики", – подытожил Виктор Савинов.

