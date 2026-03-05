Такого поворота в погоде украинцы не ожидали: названы точные даты кардинальных перемен

Весна постепенно одерживает верх над зимней погодой в Украине. Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда ждать потепления, в каких регионах будет теплее всего и когда украинцы смогут насладиться солнечными днями.

Фото: из открытых источников

По словам синоптика, уже с 5 марта большинство регионов Украины будут находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, поэтому массовых осадков не ожидается. Лишь на северо-востоке и в восточных областях возможен небольшой снег и дождь, вызываемый прохождением циклона за пределами территории Украины и его атмосферными фронтами.

В страну поступает прохладный воздух с северо-запада. Ночью температура опустится до слабого минуса, а днем ожидаются показатели 4…9°C. В Закарпатье и на юге страны столбики термометров поднимутся до 14 °C. Прохладнее всего будет оставаться на северо-востоке, где днем прогнозируют 1… 6 °C из-за большей облачности.

6 марта атмосферные фронты охватят большую часть Левобережья, поэтому возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью ожидаются 3...-4°C, днем 2...9°C, в Закарпатье — до 14°C.

В конце недели, 7 марта, на погоду сильно повлияет поле повышенного атмосферного давления, что обеспечит ясную и сухую погоду практически во всех регионах. Такая тенденция сохранится и 8 марта: ночные температуры опустятся до -1...-6 °C, а днем столбики термометров будут показывать 5...11 °C, в западных областях — до 15 °C. На северо-востоке и востоке страны днем будет прохладнее — 1… 7 °C.

В начале следующей недели синоптик прогнозирует приятную весеннюю погоду, солнечные дни и комфортные температурные показатели. Ожидается преобладание поля повышенного атмосферного давления, осадков практически не будет, а резких колебаний температуры не предполагается.

