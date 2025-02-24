Такого «подарка» от Трампа Путин не мог себе даже представить: о чем идет речь

После трех лет войны и изоляции со стороны Запада, возвращение Дональда Трампа в Белый дом открыло перед российским диктатором Владимиром Путиным мир новых "грандиозных" возможностей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, больше нет раздражительных для Москвы заявлений Белого дома о том, что США поддерживают демократию, а не автократию. Исчез также единый фронт Вашингтона против России с его европейскими союзниками, многие из которых начали сомневаться, будет ли новая американская администрация защищать их от Москвы или вообще держать войска в Европе.

Авторы публикации считают, что для Путина это стремительная перемена судьбы. Он закрепился на поле боя – несмотря на растущее давление и затраты – и теперь, возможно, считает, что настал его момент изменить баланс сил в пользу Кремля не только в Украине, пишет издание.

"Я думаю, что он видит реальную возможность, как выиграть войну в Украине, так и отстранить США не только от Украины, но и от Европы", — сказал Макс Бергманн, аналитик по России из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

При этом, по словам Бергмана, "грандиозной целью" Путина является разрушение НАТО, и это представляет собой одну из самых больших возможностей для Путина за четверть века его пребывания у власти в России.

В то же время, даже, если возвращение Трампа изменило геополитическую обстановку в пользу Путина, все еще может быстро измениться, говорит Томас Грэм, бывший главный советник Белого дома по России во время администрации Джорджа Буша-младшего, потому что "в конце концов, Трамп ненадежен".

При этом, чтобы положить конец войне, добавил Грэм, обе стороны должны договориться о прекращении боевых действий. Однако Украина и ее европейские сторонники, скорее всего, просто не согласятся на сделку, которую Трамп заключит с Путиным, несмотря на давление США.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Пентагона шокировал своим заявлением: на чем должны сосредоточиться Украина и РФ.



