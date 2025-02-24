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Такого «подарка» от Трампа Путин не мог себе даже представить: о чем идет речь

NYT пишет о том, что Трамп подарил Путину одну из самых больших возможностей за время его правления

24 февраля 2025, 15:20
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Кравцев Сергей

После трех лет войны и изоляции со стороны Запада, возвращение Дональда Трампа в Белый дом открыло перед российским диктатором Владимиром Путиным мир новых "грандиозных" возможностей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Такого «подарка» от Трампа Путин не мог себе даже представить: о чем идет речь

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, больше нет раздражительных для Москвы заявлений Белого дома о том, что США поддерживают демократию, а не автократию. Исчез также единый фронт Вашингтона против России с его европейскими союзниками, многие из которых начали сомневаться, будет ли новая американская администрация защищать их от Москвы или вообще держать войска в Европе.

Авторы публикации считают, что для Путина это стремительная перемена судьбы. Он закрепился на поле боя – несмотря на растущее давление и затраты – и теперь, возможно, считает, что настал его момент изменить баланс сил в пользу Кремля не только в Украине, пишет издание.

"Я думаю, что он видит реальную возможность, как выиграть войну в Украине, так и отстранить США не только от Украины, но и от Европы", — сказал Макс Бергманн, аналитик по России из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

При этом, по словам Бергмана, "грандиозной целью" Путина является разрушение НАТО, и это представляет собой одну из самых больших возможностей для Путина за четверть века его пребывания у власти в России.

В то же время, даже, если возвращение Трампа изменило геополитическую обстановку в пользу Путина, все еще может быстро измениться, говорит Томас Грэм, бывший главный советник Белого дома по России во время администрации Джорджа Буша-младшего, потому что "в конце концов, Трамп ненадежен".

При этом, чтобы положить конец войне, добавил Грэм, обе стороны должны договориться о прекращении боевых действий. Однако Украина и ее европейские сторонники, скорее всего, просто не согласятся на сделку, которую Трамп заключит с Путиным, несмотря на давление США.

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