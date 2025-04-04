Такого не было с 2021 года: к чему уже привела торговая война Трампа

Цены на нефть в пятницу, 4 апреля, достигли критически низкого уровня с середины пандемии коронавируса в 2021 году. Падение "черного золота" вызвано новыми пошлинами президента США Дональда Трампа и ростом добычи в группе ОПЕК+. Об этом пишет информагентство "Reuters".

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,48 доллара, или на 5%, до 66,66 доллара за баррель, а на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 3,55 доллара, или на 5,3%, до 63,40 доллара. Оба показателя приближаются к самым большим недельным потерям в процентном выражении за полгода.

Отмечается, что одной из причин распродажи нефти стало решение Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников нарастить добычу "черного золота". Теперь группа планирует вернуть на рынок 411 000 баррелей в день в мае, по сравнению с ранее запланированными 135 000 баррелями.

Авторы публикации обращают внимание, что импорт нефти, газа и продуктов нефтепереработки освобожден от новых масштабных пошлин главы Белого дома, но эта политика может привести к всплеску инфляции, торможению экономического роста и появлению торговых дискуссий, что окажет влияние на цены на нефть.

Аналитики Goldman Sachs отреагировали на это резким снижением своих целевых показателей на декабрь 2025 года для Brent и WTI на 5 долларов до 66 и 62 долларов соответственно.

Однако аналитики Rystad Energy считают, что цены на нефть могут прийти в норму в ближайшие месяцы.

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