Такого ажиотажа еще не было: какая страна бросилась закупать российскую нефть рекордными объёмами

Продажи российской нефти в Индию в мае подпрыгнули к рекордным почти 1,8 млн баррелей в сутки. Это самый высокий показатель за последние 10 месяцев.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на информацию трейдеров Reuters отмечает, что устойчивый спрос на легкие российские сорта нефти со стороны Индии сохранится и в июле, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы заказали на прошлой неделе более 10 партий нефти сорта ВСТО, которые будут загружать с июня.

Рекордные закупки российской нефти произошли накануне введения санкций ЕС и Великобритании против "теневого флота" нефтяных танкеров и финансовых компаний Москвы.

Аналитики считают, что Индии предложили больше нефти сорта ВСТО, поскольку китайские государственные компании продолжают избегать санкционной нефти, а квоты на нефть ограничены для китайских независимых нефтепереработчиков. Поставка сырья состоялась в рамках долгосрочного контракта с государственной компанией "Роснефть".

Эксперты добавляют, что российская нефть сорта ВСТО доступна на рынке в большом количестве.

Читайте также на портале "Комментарии" — страны Большой семерки готовят тарифы на импорт дешевых товаров из Китая. Также представители G7 обсуждают возможное снижение потолка цен на российскую нефть. Таким анонсом поделился министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань на открытии встречи G7.

Встреча министров финансов стран "Большой семерки" проходит в канадском городе Банф. По словам Шампаня, на повестке дня стоит возможное введение тарифов на избыточный импорт дешевых товаров из Китая.

По его словам, участники встречи ищут пути, как ограничить чрезмерный китайский экспорт. Страны Запада обвиняют китайские платформы такие как Temu и Shein в насыщении рынка дешевыми товарами низкого качества, что вредит местному производству. Как отмечает издание, Евросоюз может ввести фиксированные пошлины за небольшие посылки из-за рубежа. Франция уже выступает за такие сборы, подобные меры рассматривают также Великобритания и Япония.



