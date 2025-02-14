Такое впервые с начала большой войны: социологи рассказали, в чем изменилось мнение украинцев

В начале февраля 2025 года 38% украинцев считают, что дела в Украине развиваются в правильном направлении. Это минимальный уровень с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные КМИС.

Соцопрос. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание, что в начале полномасштабного вторжения 68% респондентов считали, что дела в целом развиваются в правильном направлении, а считали направление неправильным — 16%.

Далее доля тех, кто говорил о правильном направлении, постепенно снижалась и одновременно росла доля тех, кто говорил о неправильном направлении.

Как отметят социологи, некоторый рост в апреле 2024 года, возможно, связан с тем, что опрос был проведен после одобрения США помощи Украине после длительной задержки.

По состоянию на начало февраля 2025 года 38% считали, что дела развиваются в правильном направлении, а 46% считали, что дела развиваются в неправильном направлении.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, опрос КМИС в конце 2024 года показывал, что несмотря на все сложные обстоятельства и неопределенность, большинство украинцев сохраняли оптимистичные взгляды на будущее. В то же время действительно есть тенденция к росту пессимизма, а результаты текущего опроса о направлении дел дополнительно показывают, что есть много вопросов, которые беспокоят украинцев.

"Украина уже почти три года живет в условиях полномасштабной войны, а вызовы начала 2025 года — война с Россией, сотрудничество с международными партнерами, внутренние вопросы — кажется, только обостряются", — сказал он.

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