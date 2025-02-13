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Кого украинцы считают лидером оппозиции: соцопрос

Петра Порошенко считают лидером оппозиции почти 25% украинцев, а Сергея Притулу - 9%

сегодня, 13:10
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Кравцев Сергей

Социологи выяснили, что 24% украинцев считают пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко лидером оппозиции. Ближайшим его оппонентом в рейтинге оказался волонтер, телеведущий Сергей Притула с 9%. Респондентам предлагали список из 6 кандидатур. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум", проведенного со 2 по 6 февраля 2025 года.

Кого украинцы считают лидером оппозиции: соцопрос

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что респондентам задавался вопрос, кого они считают лидером оппозиции в Украине. Респондентам предлагался список из шести публичных лиц или респонденты могли назвать свой вариант.

Чуть больше половины респондентов (56%) смогли выбрать публичное лицо из перечня, то есть назвать кого-то, кого считают лидером оппозиции. Относительно больше всего респондентов говорили о Петре Порошенко (24%). Далее следуют Сергей Притула (9%), Юлия Тимошенко (8%) и Дмитрий Разумков (7%).

При этом, по результатам исследования, 16% респондентов считают, что в Украине нет настоящей оппозиции (а еще 2%, наоборот, считают, что в Украине сразу несколько лидеров оппозиции).

Читайте также на портале "Комментарии" — больше четверти украинцев считают, что санкции в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко – это действительно попытка правоохранительных органов наказать виноватых. Более половины украинцев склоняется к версиям, нелестным для действующей власти: что это борьба с оппозицией либо попытка отвлечь от провалов на фронте. Почти пятая часть украинцев не определилась с версией, сообщает 13 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на соцопрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно опросу (проводился 2-6 февраля, 1000 опрошенных), проведенному среди респондентов, мнения разделились следующим образом: 31% считают санкции против Порошенко попыткой отвлечь внимание общества от сложной ситуации на фронте; 24% воспринимают как попытку нейтрализовать оппозицию (в сумме эти две позиции — 55% опрошенных); 27% рассматривают это как инициативу правоохранительных органов наказать виновных; 19% не смогли определиться с ответом или не имеют сформированного мнения.




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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1475&page=1&fbclid=IwY2xjawIaj41leHRuA2FlbQIxMAABHclhs7A96vz3Ni0T9E4wPLDxxBRFBKqiNa0iRNzYG09Rfabd1hrUo-yatA_aem_pdsAzo74Fu9tgIINTkbshA
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