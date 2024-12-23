Таких очередей на границе давно не было: что происходит

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Кравцев Сергей
На границе с Украиной был зафиксирован рекорд пересечения пунктов пропусков украинцам. Однако на это повлияли не только новогодние праздники. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Граница Украины. Фото из открытых источников
Спикер отметил, количество пересечения гражданами границы с Украиной является одним из самых высоких во время действия военного положения. Речь о показателях, которые были зафиксированы в минувшие выходные.
Он также объяснил, почему это — один из самых высоких показателей пересечения границы именно во время действия военного положения, и почему это является большой нагрузкой на пункты пропуска. По его словам, в довоенное время также работали аэропорты. Они брали на себя часть желающих пересечь границу.
Читайте также на портале "Комментарии" — предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки его пересекли 150 тысяч граждан – это один из самых высоких показателей за последние годы.
Рост фиксируется на всех участках, но самый большой пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.
В то же время, существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается. За сутки государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тыс. рублей. лиц. Увеличение пассажиропотока приводит в очередь, пишут пограничники.
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