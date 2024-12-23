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Таких очередей на границе давно не было: что происходит

В ГПСУ объяснили, чем вызваны очереди в пунктах пропуска на границе с Украиной

сегодня, 10:16 comments1395
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Кравцев Сергей

На границе с Украиной был зафиксирован рекорд пересечения пунктов пропусков украинцам. Однако на это повлияли не только новогодние праздники. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Таких очередей на границе давно не было: что происходит

Граница Украины. Фото из открытых источников

Спикер отметил, количество пересечения гражданами границы с Украиной является одним из самых высоких во время действия военного положения. Речь о показателях, которые были зафиксированы в минувшие выходные.

"В субботу границу пересекли где-то 150 тысяч человек, это в обоих направлениях. А вчера — 154 тысячи человек, также в обоих направлениях. Но было преимущество в количестве лиц, которые въехали в Украину. Их было на 10 тысяч больше", — рассказал Андрей Демченко.

Он также объяснил, почему это — один из самых высоких показателей пересечения границы именно во время действия военного положения, и почему это является большой нагрузкой на пункты пропуска. По его словам, в довоенное время также работали аэропорты. Они брали на себя часть желающих пересечь границу.

"Тогда показатели были выше, но если привязаться к военному положению, то та нагрузка, которая идет на пункты пропуска сейчас — это рекордные показатели. Фактически, в новогодние периоды предыдущих лет — это было около 130 тысяч человек", — заявил Андрей Демченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки его пересекли 150 тысяч граждан – это один из самых высоких показателей за последние годы.

Рост фиксируется на всех участках, но самый большой пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.

В то же время, существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается. За сутки государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тыс. рублей. лиц. Увеличение пассажиропотока приводит в очередь, пишут пограничники.




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