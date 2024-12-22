На границе образовались страшные очереди: что происходит

Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки его пересекли 150 тысяч граждан – это один из самых высоких показателей за последние годы.

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Рост фиксируется на всех участках, но самый большой пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.

В то же время, существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается. За сутки государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тыс. рублей. лиц. Увеличение пассажиропотока приводит в очередь, пишут пограничники.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на 20 декабря наиболее загруженными являются пункты пропуска во Львовской и Волынской областях, а именно:

"Устилуг — Зосин"

"Краковец — Корчёва"

"Шегини — Медика"

"Угринов — Долгобычев".

"Просим учесть эту информацию при планировании путешествий и логистических маршрутов и для комфортного пересечения границы выбирать менее загруженные пункты пропуска", - обратились к гражданам в службе.

Также портал "Комментарии" писал, что за сутки 20 декабря западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 102 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.

“Из Украины за прошедшие сутки выбыли 55 тысяч человек. 35 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдовы. В Украину за минувшие сутки проследовали 47 тысяч человек, 33 тысячи из них – граждане Украины. Оформлено 108 грузовиков с гуманитарной помощью”, — говорится в сообщении.