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На границе образовались страшные очереди: что происходит

На границе значительно вырос пассажиропоток: больше всего за все годы

сегодня, 12:25 comments2985
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Недилько Ксения

Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки его пересекли 150 тысяч граждан – это один из самых высоких показателей за последние годы.

На границе образовались страшные очереди: что происходит

Иллюстративное фото

Рост фиксируется на всех участках, но самый большой пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.

В то же время, существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается. За сутки государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тыс. рублей. лиц. Увеличение пассажиропотока приводит в очередь, пишут пограничники.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на 20 декабря наиболее загруженными являются пункты пропуска во Львовской и Волынской областях, а именно:

"Устилуг — Зосин"

"Краковец — Корчёва"

"Шегини — Медика"

"Угринов — Долгобычев".

"Просим учесть эту информацию при планировании путешествий и логистических маршрутов и для комфортного пересечения границы выбирать менее загруженные пункты пропуска", - обратились к гражданам в службе.

Также портал "Комментарии" писал, что за сутки 20 декабря западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 102 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.

“Из Украины за прошедшие сутки выбыли 55 тысяч человек. 35 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдовы. В Украину за минувшие сутки проследовали 47 тысяч человек, 33 тысячи из них – граждане Украины. Оформлено 108 грузовиков с гуманитарной помощью”, — говорится в сообщении.



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