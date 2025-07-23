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Так партнеры не поступают: чем ЕС угрожает США в случае отсутствия договоренности

Евросоюз угрожает 30% пошлинами на товары из США в случае отсутствия договоренности

23 июля 2025, 15:15
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Кравцев Сергей

ЕС собирается ввести 30% пошлины на американский экспорт общей стоимостью около 100 миллиардов евро (117 млрд долларов), если официальный Вашингтон не захочет отказаться от своих намерений ввести такие тарифы после 1 августа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Так партнеры не поступают: чем ЕС угрожает США в случае отсутствия договоренности

США и ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, такой ответ Брюссель решил выдать на угрозу президента Дональда Трампа наложить новые таможенные ставки на большинство товаров из ЕС.

Представитель Европейской комиссии сообщил, что первая волна контрмер объединит уже утвержденные пошлины на 21 млрд евро и дополнительные тарифы на 72 млрд евро в один пакет.

Под угрозой – американский экспорт промышленных товаров, в частности самолетов Boeing, автомобилей и виски бурбон.

Тарифы должны начать действовать в следующем месяце, но только в случае, если США начнут вводить свои пошлины после 1 августа и не будет достигнуто соглашение между сторонами.

По информации источников издания, переговоры между ЕС и США будут продолжаться в августе в надежде избежать обострения.

Интересно, что на фоне обострения переговоров Германия даже рассматривает возможность применения так называемого инструмента против принуждения (ACI) — самого мощного торгового механизма ЕС.

ACI позволяет Евросоюзу вводить санкции против стран, нарушающих правила торговли, включая пошлины на американские технологические гиганты, ограничение инвестиций и доступа к европейскому рынку.

Однако запуск этого инструмента возможен только при поддержке квалифицированного большинства стран-членов ЕС и пока рассматривается как крайняя мера.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-23/eu-readies-100-billion-no-deal-plan-to-match-us-30-tariff
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