Табу на русский: Минобразования поддержало запрет на общение на русском языке в школах

Министерство образования и науки Украины поддержало новый законопроект, предусматривающий использование украинского языка не только на уроках, но и на перерывах в школах. То есть, школьники и учителя будут обязаны разговаривать на украинском языке на всей территории школы, независимо от того, идет ли речь об учебе или обычном общении между собой.

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О поддержке этого законопроекта сообщил министр образования Оксен Лисовой, выступая в Верховной Раде. Он отметил, что инициатива поступила от народного депутата Наталии Пипы, и Министерство одобрило ее с некоторыми замечаниями. По мнению Лисового, в современных условиях важно защищать украинский язык, поскольку он является не только средством общения, но и одним из символов национальной безопасности и единства.

"Защищая наш язык, мы также заботимся о том, чтобы языковые права национальных меньшинств Европейского Союза оставались на том же уровне. Это, конечно, не касается языка страны-агрессора, который мы рассматриваем как инструмент пропаганды и агрессии", — добавил Лесовой, объясняя, почему русский язык исключен из этого процесса.

Министерство подчеркнуло, что одновременно с поддержкой украинского языка не забывают и о развитии языков национальных меньшинств, проживающих в Украине. По словам Лиснового, это поможет создать более справедливые условия для всех учащихся, независимо от их этнического происхождения, но с обязательным акцентом на украинском языке.

Ранее "Комментарии" писали, что министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что для повышения зарплат педагогам нужно дополнительно 270 миллиардов гривен . Он рассказал об этом во время выступления в Верховной Раде, отметив, что в настоящее время таких средств в бюджете нет, но правительство работает над разными вариантами решения этой проблемы.