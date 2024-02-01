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Сына российского олигарха задержали в стране, в которую бежали нацисты

В Аргентине задержан сын российского олигарха Игорь Чуркин. Он пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка.

сегодня, 14:50
Автор:
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Slava Kot
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В Аргентине задержан сын российского олигарха бизнесмен Игорь Чуркин. Задержание стало возможным благодаря материалам, переданным украинскими сотрудниками ДБР. Кроме того, Чуркин заблуждением хотел сохранить свой бизнес в Украине.

Сына российского олигарха задержали в стране, в которую бежали нацисты

Российский олигарх Игорь Чуркин. Фото из открытых источников

В июле 2022 года ДБР объявило подозрение россиянину Чуркину, который со своим сообщником планировали обманом сохранить свои активы и предприятие "Львовские автобусные заводы". Гражданин РФ взял кредит в государственном банке, а в качестве залога внес свое имущество.

Как оказалось, Чуркин потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредит. Также россиянин не хотел потерять имущество, находящееся под залогом.

"Поэтому российский бизнесмен разработал схему блокировки проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком", – отмечают в ДБР.

Сын российского олигарха вынудил руководителя предприятия подать иск в полицию с вымышленными обвинениями на представителей банка. Таким образом, имущество попало под арест и не могло быть изъято из собственности Чуркина.

Благодаря этой информации аргентинские полицейские задержали российского бизнесмена.

"На основании собранных ДБР доказательств правоохранительные органы Аргентинской Республики задержали сына российского бизнесмена Игоря Чуркина, пытавшегося сохранить активы в Украине за счет государственного банка", — сообщили в ДБР.

Отметим, что Аргентина после окончания Второй мировой войны стала популярным местом тайника для немецких нацистов. Вероятно, россиянин также пытался скрыться в южноамериканской стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский олигарх предлагает просить деньги для России в Африке.

Также "Комментарии" писали, что Украина объявила в розыск известного российского олигарха.



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Источник: https://t.me/DBRgovua/4150
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