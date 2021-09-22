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Главная Новости Общество события Сын священника издевался: в Одесской области 12-летний мальчик поджег церковь
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Сын священника издевался: в Одесской области 12-летний мальчик поджег церковь

Малолетний поджигатель утверждает, что таким образом он отреагировал на "травлю" со стороны одноклассника

сегодня, 18:25
Автор:

Лиля Воробьева

В Одесской области в одном из населенных пунктов Болградского района 12-летний подросток совершил поджог сельского храма. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Сын священника издевался: в Одесской области 12-летний мальчик поджег церковь

Огонь потушили местные жители (фото - od.npu.gov.ua)

Этот неслыханный инцидент произошел поздно вечером 21 сентября. Но крестьяне увидели, что горит их святыня, прибежали и потушили пожар. Все же помещение храма и церковная утварь, которая там была, потерпели повреждения.

Полицейские быстро установили, кто поджег храмовую постройку. Оказывается, это сделал еще маленький местный житель. 12-летний школьник признал свое преступление и по-детскому объяснил его причину. В школе над ним издевался сверстник, который был сильнее  и ребенок, устроив пожар в храме, таким способом хотела поквитаться с ним.

Данные об умышленном совершении пожар правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленный поджог) Уголовного кодекса Украины.

Отдельную административную ответственность понесет семья малолетнего поджигателя. С отцом и матерью местные полицейские уже проводили профилактическую беседу относительно воспитания сына. Теперь они будут нести административную ответственность, так как ребенок несовершеннолетний и пока не несет уголовной ответственности за то, что наделала. Поэтому относительно ближайших родственников несовершеннолетнего за игнорирование семейных обязанностей по его воспитанию наступает административная ответственность по ст. 184 КУоАП.

Также полицейские устанавливают вероятность первопричины совершения преступления — это буллинг в подростковой среде. Если будут собраны доказательства, то  виновные должны  будут нести ответственность за свои действия.

Напомним, что "Комментарии" сообщают о том, что на Одещщине сын сжег живьем и забил до смерти собственную мать.


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/policzejski-rozpochali-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-pidpalu-czerkvi-u-seli-Ivanchanka-bolgradskogo-rajonu-2209
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