Сын Натальи Королевской стал депутатом в 19 лет

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Сергей Медведев
Прошедшие выборы в местную власть в Украине открыли много новых лиц. Помимо уже известных и приевшихся политиков, во власть приходят представители нового поколения и простого народа.
Так, к примеру, по списку ОПЗЖ в Краматорский городской совет прошел 19-ти летний Ростислав Солод. Его родителями являются Наталья Королевская и Юрий Солод — об этом свидетельствует декларация для Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.
Злые языки поговаривают, что у Ростислава нет ни работы, ни собственного имущества — согласно документу, все принадлежит родителям. О высшем образовании, конечно же, речь тоже не идет.
Своим избирателям начинающий политик обещает сделать Краматорск "инвестиционно привлекательным, технологическим и комфортным для жизни городом".
Напомним, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
"Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие политические, экономические, социальные изменения могут нас ждать по итогам этих выборов.
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