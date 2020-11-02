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Сын Натальи Королевской стал депутатом в 19 лет

Ростислав Солод вошел в крупнейшую фракцию Краматорского городского совета

сегодня, 09:24
Автор:

Сергей Медведев

Прошедшие выборы в местную власть в Украине открыли много новых лиц. Помимо уже известных и приевшихся политиков, во власть приходят представители нового поколения и простого народа.

Сын Натальи Королевской стал депутатом в 19 лет

Так, к примеру, по списку ОПЗЖ в Краматорский городской совет прошел 19-ти летний Ростислав Солод. Его родителями являются Наталья Королевская и Юрий Солод — об этом свидетельствует декларация для Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Злые языки поговаривают, что у Ростислава нет ни работы, ни собственного имущества — согласно документу, все принадлежит родителям. О высшем образовании, конечно же, речь тоже не идет. 

Своим избирателям начинающий политик обещает сделать Краматорск  "инвестиционно привлекательным, технологическим и комфортным для жизни городом".

Напомним, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

"Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие политические, экономические, социальные изменения могут нас ждать по итогам этих выборов.


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