Святой Николай против Деда Мороза: кто приносит подарки украинским детям

В Украине традиция получать подарки на новогодне-рождественские праздники остается актуальной, но предпочтения в сказочных персонажей меняются. Лидером опроса стал Святой Николай, а также Дед Мороз. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group.

Святой Николай и Дед Мороз. Коллаж 24 канала

Согласно опросу Active Group, в 2024 году большинство украинских детей, а именно 60% получают подарки от Святого Николая. Его популярность выросла на 15% по сравнению с 2022 годом, что свидетельствует об усилении национальной традиции и влиянии культурных изменений.

На втором месте оказался Дед Мороз с показателем 32,8%. Его популярность также увеличилась на 6,8% за последние два года, что свидетельствует о сохранении его образа среди части украинцев, несмотря на тенденции отказа от советских традиций.

Тройку лидеров за тем, кто приносит подарки украинским детям на новогодне-рождественские праздники, замыкает вариант "живые люди" — 25,9%. Он больше всего упал по сравнению с результатами 2022 года – почти на 18 процентных пунктов.

Также украинским детям подарки приносит Санта-Клаус – 15,6%; эльфы – 3,7%; олени – 3,5% и другие волшебные существа – 2,7%. 8,3% респондентов указали, что ни одно из волшебных существ не приносит подарков, а еще 9,6% не празднуют Новый год.

Нужно ли Украине отказаться от Деда Мороза и Снегурочки на Новый год:

- 33,8% — против отказа

— 35,8% - точно за отказ

— 21,2% — не определились

Ранее портал "Комментарии" сообщал о советских привычках, которые портят празднование Нового года.

Также "Комментарии" писали о 7 странах, не празднующих Новый год. В некоторых странах этот праздник отмечается в другую дату или находится под запретом из-за религиозных или культурных особенностей.