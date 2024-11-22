Суровая зима и морозы: какой прогноз погоды на 2025 год в Украине

Зима 2025 в Украине обещает быть с морозами, а существенного потепления ожидать не стоит. Климатолог Евгения Засядько в интервью для Главреда отметила, что зимние температуры будут оставаться ниже -15 градусов в холодные периоды, а ходить в футболках зимой украинцам не придется.

Зима в Украине (фото из открытых источников)

По словам экспертки, хотя зимы и становятся более мягкими, полного исчезновения холодных сезонов ожидать не следует. "По данным ученых, следует ожидать, что в Украине будут холодные периоды зимой, то есть меньше -15 градусов. Остаются мини-сезоны, но они уже не будут такими, как мы привыкли, когда у нас в течение трех месяцев четко меняются зима, осень, лето и весна", – объяснила климатолог.

Она подчеркнула, что даже через 10 лет зимы не исчезнут. "Нам не стоит рассчитывать, что через 10 лет зимы не будет и мы будем в футболках ходить — нет, этого не будет. Зима будет оставаться, в этом году она тоже будет. Насколько именно она будет холодной, сейчас сказать сложно", – добавила Засядько.

По сравнению с предыдущими годами украинские зимы становятся более мягкими, что, по словам эксперта, является положительным фактором в условиях войны. Менее суровые зимы позволяют уменьшить расход ресурсов на отопление и снижают потребность в электроэнергии. "И Евросоюзу тоже легче, поскольку они могут поскорее отказаться от российского газа", — отметила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине. Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.