Сухо, но усилится ветер: прогноз погоды в Украине на 5 мая

В четверг, 5 мая, по всей территории Украины ожидается солнечная и ясная погода, но местами может быть сильный ветер. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 5 мая (фото из открытых источников)

Сегодня дожди отступят, поэтому можно отложить зонтики. Сухая и теплая погода будет радовать жителей западных областей, там столбики термометра прогреются до +14…+16 градусов. Такая же ситуация будет и на Востоке страны.

Прохладнее всего будет в северных регионах Украины, там температура воздуха прогреется до +13…+15 градусов. Днем и ночью также ожидается сухая погода. А вот теплее всего будет на Юге страны — +17 градусов. И только в Крыму возможны грозовые дожди.

В столице Украины, 5 мая, столбики термометра поднимутся до +13…+15 градусов, осадков не ожидается.

Своим прогнозом на Facebook-странице также поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, завтра дождь может пройти в Карпатах. Температура воздуха по Украине будет в диапазоне +12…+16 градусов, но в некоторых регионах возможны сильные порывы ветра, в частности в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

К слову, по прогнозу Диденко, дожди вернутся в Украину 8-9 мая.

Напомним, эксперты Организаций Объединенных Наций считают, что глобальное потепление можно отсрочить на 20 лет. Для этого потребуется 300 миллиардов долларов – они необходимы для закупки и высадки новых деревьев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, по словам ученых, изменения климатических условий на планете грозит исчезновением привычных нам продуктов — от картофеля и бананов до морепродуктов и оливкового масла.

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