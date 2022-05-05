Сухо, но усилится ветер: прогноз погоды в Украине на 5 мая

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Светлана Шкурупий
В
четверг, 5 мая, по всей территории Украины ожидается солнечная и ясная погода,
но местами может быть сильный ветер. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на 5 мая (фото из открытых источников)
Сегодня
дожди отступят, поэтому можно отложить зонтики. Сухая и теплая погода будет
радовать жителей западных областей, там столбики термометра прогреются до +14…+16
градусов. Такая же ситуация будет и на Востоке страны.
Прохладнее
всего будет в северных регионах Украины, там температура воздуха прогреется до
+13…+15 градусов. Днем и ночью также ожидается сухая погода. А вот теплее всего
будет на Юге страны — +17 градусов. И только в Крыму возможны грозовые дожди.
В
столице Украины, 5 мая, столбики термометра поднимутся до +13…+15 градусов, осадков
не ожидается.
Своим
прогнозом на Facebook-странице
также поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, завтра
дождь может пройти в Карпатах. Температура воздуха по Украине будет в диапазоне
+12…+16 градусов, но в некоторых регионах возможны сильные порывы ветра, в
частности в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
К
слову, по прогнозу Диденко, дожди вернутся в Украину 8-9 мая.
Напомним,
эксперты Организаций Объединенных Наций считают, что глобальное потепление можно отсрочить на 20 лет. Для этого потребуется 300 миллиардов долларов – они
необходимы для закупки и высадки новых деревьев.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, по словам ученых, изменения климатических
условий на планете грозит исчезновением привычных нам продуктов — от картофеля
и бананов до морепродуктов и оливкового масла.
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