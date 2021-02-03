Судью Вовка принудительно приведут на заседание Антикоррупционного суда: подробности

Третьего февраля стало известно, что детективы НАБУ получили разрешение на принудительный привод на судебное заседание председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом сообщают представители Центра противодействия коррупции на официальном Telegram-канале.

Судью Павла Вовка принудительно приведут на заседание суда. Фото: Zaxid.Net

"Волк, подозреваемый в создании преступной организации и захвате власти, с осени игнорирует заседания, прикрываясь судейским иммунитетом. А все потому, что зашкварный Высший совет правосудия не дал разрешения на арест Вовка", — говорится в заметке.

Также в пресс-службе ГПК отмечают, что на следователя судью Андрея Бицюка, который таки выдал документ, позволяющий привести Павла Вовка в суд с помощью принуждения, оказывалось большое давление. И опять же — со стороны все того же Высшего совета правосудия.

Впрочем, Высший антикоррупционный суд оказался еще тем "крепким орешком". Правда, НАБУ удалось достичь цели по получению разрешения только со второго раза.

Чем же так скандально известный судья ОАСК Павел Волк? Как уже рассказывали "Комментарии", его подозревают в захвате власти и полном контроле над учреждением, в котором он работает. Летом 2020 года Национальное бюро противодействия коррупции объявило подозрение в подобных действиях сразу семерым, среди которых и был Волк.

Стоит отметить, что повестку в суд Вовку вручили лишь в конце декабря. Интересный момент — это произошло на праздничном мероприятии, где судья отдыхал в качестве гостя. Процесс должен был начаться 5 января 2021. Но Павел Вовк проигнорировал начало дела, ссылаясь на собственную судейскую неприкосновенность. Теперь же работники НАБУ имеют полное право доставить Вовка на заседание, даже если он окажет сопротивление.

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