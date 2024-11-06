Судьи, "архивирующие" дела: топ-5 наименее эффективных судей Соломенского суда

Затягивание рассмотрения дел и постоянные остатки в судебной системе Украины стали уже болезненной темой общества. По данным статистических отчетов, по состоянию на 14 октября 2024 года ряд судей Соломенского районного суда Киева оказались одними из наименее эффективных. Почему же дела годами остаются нерассмотренными, а система продолжает накапливать нерешенные вопросы? В этом материале — о тех судьях, которые имеют больше дел и низкие показатели производительности.

Наименее продуктивные судьи Соломенского суда

1. Сергиенко Анна

На начало октября в производстве судьи Сергеенко Анны находилось 291 уголовное дело и 363 дела об административных правонарушениях. Общее количество нерешенных дел уже несколько лет превышает 500. А часть дел регулярно возвращается из-за невыполнения решений об устранении недостатков.

2. Застрожникова Екатерина

Судья Застрожникова является одним из рекордсменов по количеству нерешенных дел, накопленных за последние годы. Так, в ее производстве остается 88 дел, которые не рассматриваются уже более 3 лет. Подобная ситуация влияет на правовую защиту граждан, которые вынуждены ждать судебных решений годами.

3. Ишунина Лариса

У судьи Ишуниной Ларисы. осталось 1199 нерассмотренных гражданских дел, а также более 200 административных. Кроме того, за период с 2020 по 2024 год было отменено более 20 ее процессуальных решений в апелляционном порядке, что указывает на частые ошибки в принятых решениях.

4. Кицюк Виктор

Несмотря на многочисленные остатки дел, судья Кицюк В.С. демонстрирует один из самых низких показателей разрешенных процессов. За последний год в его производстве находится более 338 незакрытых дел, а доля отмененных решений составляет значительную часть принятых им решений.

5. Козленко Галина

Наиболее впечатляющим результат судьи Козленко Г.А. — более 1600 гражданских дел, которые продолжают ожидать рассмотрения. По статистике, 350 из этих дел остаются открытыми более 5 лет. Кроме того, значительная часть решений, принятых судьей, была отменена апелляционным судом.

Затягивание судебных действий разрушает доверие людей к правовой системе. Реформа судебной системы является необходимой для обеспечения эффективного правосудия в Украине.