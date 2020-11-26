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Суд оправдал владелицу ресторанного бизнеса, которая сбила подростка на пешеходном переходе

После аварии мальчик находился два месяца в коме, а на Рождество умер

сегодня, 14:19
Автор:

Елизавета Черных

25 ноября, Октябрский суд города Полтава оправдал рестораторшу Наталию Саенко, которая в 2018 году сбила на пешеходном переходе подростка.

Суд оправдал владелицу ресторанного бизнеса, которая сбила подростка на пешеходном переходе

ФОТО: Из открытых источников

15-летний Артем Левченко ехал на велосипеде, когда в него въехал внедорожник Mercedes-Benz. Сама женщина заявила, что возможности избежать столкновения не было. После аварии подросток провел два месяца в коме и умер на Рождество, так и не придя в сознание. 

Судья Полтавского суда посчитал, что Наталья Саенко невиновна в совершении дорожно-транспортного происшествия, потому как велосипедист нарушил правила дорожного движения — он должен был переходить дорогу, перевозя велосипед в руках. Арест имущества рестораторши и водительского удостоверения судом также отменен. Также известно, что во время оглашения приговора, оправданная Саенко плакала. 

Сторона потерпешего назвала решение суда "прецедентным" и собирается обжаловать его вместе со стороной обвинения. 

Напомним, что 6 ноября 2018 года, владелица нескольких популярных в Полтаве ресторанов Наталья Саенко, сбила 15-летнего Артема Левченко, который выехал на велосипеде на пешеходный переход. Пока медицинские работники оказывали помощь пострадавшему мальчику, женщина вместе со своим мужем удаляли видео, записанные видеорегистратором, а также пытались скручивать номерные знаки.

Как сообщали "Комментарии" ранее, в Харькове произошло смертельное ДТП с обезглавливанием.



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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/sud-vipravdav-restoratorku-yaka-zbila-pidlitka-na-pishohidnomu-perehodi-u-poltavi-1675225.html?fbclid=IwAR3dLMst6snkqkfwK9Dr0nbm12aOMjoKygEWEAgjHNbUPHynjdD-iXfk6vI
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