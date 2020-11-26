Суд оправдал владелицу ресторанного бизнеса, которая сбила подростка на пешеходном переходе

Язык
Coinspot 26.11.2020
BTC/USD
17310.30
ETH/USD
522.27
LTC/USD
75.17
НБУ 26.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
25 ноября, Октябрский суд города Полтава оправдал рестораторшу Наталию Саенко, которая в 2018 году сбила на пешеходном переходе подростка.
ФОТО: Из открытых источников
15-летний Артем Левченко ехал на велосипеде, когда в него въехал внедорожник Mercedes-Benz. Сама женщина заявила, что возможности избежать столкновения не было. После аварии подросток провел два месяца в коме и умер на Рождество, так и не придя в сознание.
Судья Полтавского суда посчитал, что Наталья Саенко невиновна в совершении дорожно-транспортного происшествия, потому как велосипедист нарушил правила дорожного движения — он должен был переходить дорогу, перевозя велосипед в руках. Арест имущества рестораторши и водительского удостоверения судом также отменен. Также известно, что во время оглашения приговора, оправданная Саенко плакала.
Сторона потерпешего назвала решение суда "прецедентным" и собирается обжаловать его вместе со стороной обвинения.
Напомним, что 6 ноября 2018 года, владелица нескольких популярных в Полтаве ресторанов Наталья Саенко, сбила 15-летнего Артема Левченко, который выехал на велосипеде на пешеходный переход. Пока медицинские работники оказывали помощь пострадавшему мальчику, женщина вместе со своим мужем удаляли видео, записанные видеорегистратором, а также пытались скручивать номерные знаки.
Как сообщали "Комментарии" ранее, в Харькове произошло смертельное ДТП с обезглавливанием.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости
какаразніца
сегодня, 15:00
Чутівський районний суд Полтавської області засудив уродженця Новосанжарщини до трьох років позбавлення волі за викрадення свійської птиці, тюнера та велосипеда «Україна».