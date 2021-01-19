Суд оправдал догхантера Святогора: не нашли состава преступления

Шевченковский районный суд Киева оправдал жителя столицы догхантера Алексея Святогора, которого подозревали в жестоком обращении с животными. Соответствующее решение суд принял на заседании в понедельник, 18 января.

Алексей Святогор (фото из открытых источников)

Мужчину неоднократно обвиняли активисты и защитники животных в жестоком обращении. Несколько лет назад начались судебные тяжбы активистов с догхантером за его "увлечение" убийство собак. Как утверждают защитники животных, мужчина замучил и убил несколько тысяч несчастных животных. В этот раз мужчину обвиняли по частям 2 и 3 статьи 300 УКУ (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Суд его оправдал.

Несмотря на то, что мужчина не стесняется нелестно высказываться в адрес животных, суд не нашел соответствующих доказательств за его привлечение к ответственности. Как отметили в суде, высказывания Алексея Святогора, пропагандирующие культ насилия к несчастным четвероногим, является "устными". А за это в статьях, по которым его обвиняют, уголовная ответственность не предусмотрена.

В то же время суд отметил, что эти статьи предусматривают, что кроме высказываний в СМИ, Святогор должен осуществлять "дополнительные действия, которые должны способствовать достижению результата создания видеопродукции".

Два года назад сотрудники полиции задерживали Святогора у себя дома в столице. Кроме этого, мужчина есть в базе МВД в числе лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Напомним, еще 2018 году Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста известному "догхантеру" Алексею Святогору до 7 августа.

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