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Суд оправдал догхантера Святогора: не нашли состава преступления

8 июня 2018 года правоохранители задержали Алексея Святогора в Киеве

сегодня, 09:40
Автор:

Ольга Чародий

Шевченковский районный суд Киева оправдал жителя  столицы догхантера Алексея Святогора, которого подозревали в жестоком обращении с животными. Соответствующее решение суд принял на заседании в понедельник, 18 января.

Суд оправдал догхантера Святогора: не нашли состава преступления

Алексей Святогор (фото из открытых источников)

Мужчину неоднократно  обвиняли  активисты и  защитники животных в жестоком обращении. Несколько лет назад  начались судебные тяжбы активистов с догхантером за его "увлечение" убийство собак. Как утверждают защитники животных, мужчина замучил и убил несколько тысяч несчастных  животных. В этот  раз мужчину обвиняли по частям 2 и 3 статьи 300 УКУ (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Суд его оправдал. 

Несмотря на то, что  мужчина не стесняется нелестно высказываться в адрес животных,  суд  не нашел соответствующих  доказательств за его привлечение к ответственности. Как отметили в суде, высказывания Алексея Святогора, пропагандирующие культ насилия к  несчастным четвероногим, является "устными". А за это в статьях, по которым его обвиняют, уголовная ответственность не предусмотрена. 

В то же время суд отметил, что эти статьи предусматривают, что кроме высказываний в СМИ, Святогор должен осуществлять "дополнительные действия, которые должны способствовать достижению результата создания видеопродукции".

Два года назад  сотрудники полиции задерживали Святогора у себя дома в столице. Кроме этого, мужчина есть в базе МВД в числе лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Напомним, еще 2018 году Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста известному "догхантеру" Алексею Святогору до 7 августа.


 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xJyaclBZfjY
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