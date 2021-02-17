Суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского: причины (ВИДЕО)



















Сотрудники Государственного бюро расследований обязаны открыть дело против президента Украины Владимира Зеленского. Главу государства к ответственности за невыполненное обещание спасти морпеха Ярослава Журавля, погибшего в зоне проведения ООС, хочет привлечь отец покойного Сергей Журавель, сообщает "5 канал".

Отец погибшего Ярослава Журавля обвиняет Зеленского в смерти сына. Фото из открытых источников

Следует сразу отметить, что на сторону возмущенного отца стал Печерский суд. Именно его решение и дальнейшее разъяснение требует от ГБР начать регистрацию дела против Зеленского. Представители учреждения имеют пять дней на обжалование судебного документа.

Родственники и боевые побратимы погибшего Ярослава Журавля надеются, что со временем к ответственности удастся привлечь и других должностных лиц, которых они обвиняют в смерти морпеха. Между прочим, Владимиру Зеленскому предъявляют то, что, будучи Верховным Главнокомандующим ВСУ и пообещав взять дело по спасению Журавля под личный контроль, политик так ничего и не сделал.

"Он [Ярослав] истекал кровью, он шел и лез, и полз, он надеялся, он верил, что его заберут те люди, с которыми он прошел пять лет войны, а его не забрали", — со слезами в голосе объясняет причину своей борьбы отец морпеха Сергей Журавель.

Кстати, ветераны АТО / ООС довольно возмущены заявлениями главнокомандующего Руслана Хомчака о том, что Журавель погиб из-за нарушения приказа и самостоятельный выход к "серой зоны". Собратья морпеха такое развитие событий категорически отрицают.

Стоит напомнить, что 40-летний Ярослав Журавель был ранен российскими оккупантами под Зайцевым — когда пытался забрать тело погибшего военного и не смог добраться до безопасного места. О критической ситуации с морпехом в зоне обстрелов боевиков несколько дней подряд говорили на разных уровнях, впрочем до самого спасения дело так и не дошло — от значительной потери крови и других внешних факторов Журавель погиб. Изуродованное тело украинского воина через некоторое время представителям ВСУ вернули члены вооруженных группировок ОРДЛО.

Сергей Журавель, убитый горем отец Ярослава, обвиняет в смерти сына как президента Зеленского, так и других представителей украинского правительства, в том числе военных. Уже полгода мужчина надеется отыскать справедливость.

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