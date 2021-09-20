Суд часто не получает реальных доказательств для наложения санкций

На форуме по защите бизнеса обсудили проблемы в судебных процессах, фото из откртых источников

На VI Международном форуме по защите бизнеса судьи Верховного Суда обсудили проблемы в судебных процессах, с которыми сталкивается Кассационный административный суд. Речь шла, в частности, об обжаловании наложения санкций на налогоплательщика. Об этом сообщает Advokat post.

По словам секретаря судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам Кассационного административного суда в составе Верховного суда Раисы Хановой, Кассационный суд часто не получает реальные доказательства для наложения санкций на граждан.



Раиса Ханова привела пример ситуации с лицензированием реализации горючего, когда в соответствии с законодательством должен быть переходный период. Только после этого можно накладывать штрафы на нарушителей норм закона, реализующих топливо без наличия у них действующей лицензии. Поэтому, если отсутствуют фактические условия для получения лицензии, то и штраф накладывать нельзя соответствии с постановлением от 16 декабря 2020 года по делу № 520/13020/19.

Кроме того, начислять бюджетную пеню можно только, когда сумма налогового долга предварительно уплаченная гражданином. Согласно постановлению Верховного Суда от 3 марта 2020 года по делу № 520/11625/18, суду нужны подтверждения фактов уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. Только тогда, есть объект начисления пени и можно принять взыскания заявленных сумм пени по спорному налоговому требованию.

По словам секретаря, в Украине из-за законодательных коллизий, в частности, из-за недостатка доказательств по делам о взыскании санкций, судебное разбирательство длится долго. Ханова провела параллель с судебными властями США. В Соединенных штатах, несмотря на специальный закон о санкциях, дела становятся "вечными", то есть судебные разбирательства длятся годами.

В соответствии с принципом официальности Кассационный суд часто обращается к сторонам дела для истребования доказательств. Судьи Кассационного суда проверяют реализацию указов, особенно тех, которые касаются лицензий на пользование недрами, лицензирования телеканалов.

По словам Раисы Хановой, из-за некачественного правового механизма и различного поведения субъектов, которые инициируют санкции, в Верховного суда зачастую нет реальных доказательств для наложения санкций. Например, административный суд может проверять как проводится процедура принятия решения о наложении санкций, есть ли для этого реальные основания. Решения о наложении санкций должны подвергаться публичному, профессиональному анализу.

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