Суд часто не получает реальных доказательств для наложения санкций

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Козлова Альбіна
На форуме по защите бизнеса обсудили проблемы в судебных процессах, фото из откртых источников
На VI Международном форуме по защите бизнеса судьи Верховного Суда обсудили проблемы в судебных процессах, с которыми сталкивается Кассационный административный суд. Речь шла, в частности, об обжаловании наложения санкций на налогоплательщика. Об этом сообщает Advokat post.
По словам секретаря судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам Кассационного административного суда в составе Верховного суда Раисы Хановой, Кассационный суд часто не получает реальные доказательства для наложения санкций на граждан.
Кроме того, начислять бюджетную пеню можно только, когда сумма налогового долга предварительно уплаченная гражданином. Согласно постановлению Верховного Суда от 3 марта 2020 года по делу № 520/11625/18, суду нужны подтверждения фактов уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. Только тогда, есть объект начисления пени и можно принять взыскания заявленных сумм пени по спорному налоговому требованию.
По словам секретаря, в Украине из-за законодательных коллизий, в частности, из-за недостатка доказательств по делам о взыскании санкций, судебное разбирательство длится долго. Ханова провела параллель с судебными властями США. В Соединенных штатах, несмотря на специальный закон о санкциях, дела становятся "вечными", то есть судебные разбирательства длятся годами.
В соответствии с принципом официальности Кассационный суд часто обращается к сторонам дела для истребования доказательств. Судьи Кассационного суда проверяют реализацию указов, особенно тех, которые касаются лицензий на пользование недрами, лицензирования телеканалов.
По словам Раисы Хановой, из-за некачественного правового механизма и различного поведения субъектов, которые инициируют санкции, в Верховного суда зачастую нет реальных доказательств для наложения санкций. Например, административный суд может проверять как проводится процедура принятия решения о наложении санкций, есть ли для этого реальные основания. Решения о наложении санкций должны подвергаться публичному, профессиональному анализу.
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