Суд без объяснений в 59 раз снизил залог для подозреваемого в рейдерстве бизнесмена Астиона – СМИ

Бюро экономической безопасности подозревает владельца ряда аграрных предприятий Василия Астиона в системном уклонении от уплаты налогов и выводе десятков миллионов гривен в офшоры. Как указывается в материалах дела, Василий Астион и его брат в 2017-2021 системно выводили деньги на подконтрольную кипрскую компанию Днепр Агро Альянс ЛТД. Бизнесмена также обвиняли в многочисленных рейдерских захватах.

Шевченковский райсуд Киева (фото из открытых источников)

Однако Шевченковский райсуд Киева на днях принял беспрецедентное решение по делу, уменьшив сумму залога для фигуранта почти в 60 раз – с 61 до 1 млн грн, говорится в материале "Фактов".

12 января Шевченковский районный суд столицы под председательством судьи Анзора Сайдуллаева рассмотрел ходатайство Бюро экономической безопасности и Генпрокуратуры по определению меры пресечения по делу №72022000400000005 от 23.09.2023 для Василия Астиона. Детективы БЭБ и прокурор настаивали на залоге в сумме 61,4 млн грн, что эквивалентно задокументированному ущербу государству. Следствие также установило факты подделки документов финансовой и налоговой отчетности, обстоятельства вывода указанных денежных средств через счета подконтрольных Василию Астиону компаний в АО "Таскомбанк" (Украина), АБ "Южный" (Украина), "Запад Банк АО Подгорица" (Черногория), АО "Региональный инвестиционный банк" (Латвия).

Но судья Сайдуллаев по неизвестным причинам снизил залоговую сумму в 59 раз – до 1 млн гривен.

Согласно материалам дела, Василий и Евгений Астионы, которые являются бенефициарами ряда агропредприятий Днепропетровщины (ООО "Возрождение", ООО "Победа", ООО "Каменское Агро", ООО "Днепроагроальянс", ООО "Агрофирма "Восток Агро" и т.п.), период с 2017 по 2021 получали доходы в виде дивидендов и уклонились от уплаты налога на прибыль на сумму почти 61,5 млн грн (более 1,5 млн долл.), а впоследствии якобы вывели эти средства в оффшор из-за счетов подконтрольных компаний у украинских и иностранных банках.





Журналисты напоминают, что в 2021 году Василий Астион и его тесть Михаил Кошляк получили статус обвиняемых в уголовном производстве по ч. 2 ст.189 УК: бизнесменам инкриминировали, что они, угрожая днепропетровским аграриям, требовали от них передачи контроля над их предприятиями. Как утверждали пострадавшие, структуры Астиона получали в пользование тысячи гектаров чужой земли, собирали урожаи, получали доходы, не платя налогов или арендной платы. В сентябре 2022 Октябрьский районный суд г. Днепра оправдал Василия Астиона.

На решение Шевченковского райсуда и судьи Сайдуллаева могли повлиять деловые связи подозреваемого, считают журналисты: Василий Астион и его семья имеют партнеров в лице Андрея Смирнова из ОП, экс-нардепа Виталия Хомутынника, подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и других.





Журналисты из СтопКора сообщили, что направили запросы о решении судьи в БЭБ и Офис Генпрокурора и готовят обращение в ВККС и ВРП.