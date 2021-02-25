Столичный Печерский районный суд наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с председателем Министерства внутренних дел времен Евромайдана Виталием Захарченко. Имущество передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на сообщение Генпрокуратуры.

Суд арестовал имущество, связанное с министром МВД времен Евромайдана - фото из открытых источников

Сообщается, что под арест попали три квартиры и шесть гаражей в центральной части Киева, четыре жилых дома, а также 24 земельных участка.

По данным источника, имущество арестовано в уголовном деле о финансировании экс-министром внутренних дел преступной организации президента-беглеца Виктора Януковича. Согласно данным следствия, он скрывал полученные преступным путем деньги путем конвертации, покупки недвижимости и вывода его за границу на подконтрольные иностранные компании.

Ранее "Комментарии" сообщали, что бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о том, кто отдал приказ о массовых расстрелах протестующих на Евромайдане в феврале 2014 года. По его словам, непосредственные приказы о расстреле протестующих на Майдане отдавали тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко и глава Службы безопасности Украины Александр Якименко. Также Луценко рассказал, что на данный момент все подозреваемые скрывались в Москве и осудить их можно только в заочном порядке. Он подчеркнул, что для приговора нужно принять необходимый закон, который даст возможность вынести решение суда без присутствия обвиняемых.









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