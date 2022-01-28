Студенты британских университетов пришли к Посольству Украины, чтобы выразить поддержку

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Людмила Слободенюк
Студенты высших учебных заведений Великобритании собрались сегодня, 28 января, у посольства Украины в Лондоне, чтобы выразить свою поддержку украинцам в борьбе с российской агрессией. Об этом стало известно из публикации Ukraine's Emb. to UK в Twitter, передает портал "Комментарии".
Поддержка британских студентов в Украине StandWithUkraine. Фото с Twitter
Напомним, вчера, 27 января, в украинское посольство в Великобритании приходила грузинская диаспора в Королевстве.
Напомним, ранее Великобритания отозвала часть сотрудников посольства из Киева . По словам чиновников, около половины работающих в Киеве сотрудников вернутся в Великобританию. Они утверждают, что такой шаг носит предупредительный характер, и не считают, что произошло что-то, что повлияло на их решение. Однако такое заявление появилось после того, как США приказали родственникам сотрудников их посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любой момент".
Между тем ранее "Комментарии" писали о том, что Великобритания приняла решение оказать поддержку Украине и направить противотанковое вооружение. Также в Украину прибудут эксперты для проведения учения украинских военных.
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Students of British universities came to Russian Embassy to the UK to show the support to Russian in terms of possible Russian invasion pic.twitter.com/cQOmoxFyQu— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 27, 2022
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