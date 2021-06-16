Строительство в столице: какое решение Киевгорсовета несет риск международного скандала

Как сообщает "Газета.юа", в Киевском городском совете планируют выкупить земельный участок на проспекте Победы, которая с 2014 года находится в частной собственности ООО "Шулявка".



Так должен выглядеть комплекс 50Avenue в Киеве. Фото из открытых источников

При этом компания выступает категорически против продажи, ведь уже начато строительство многофункционального комплекса 50Avenue с соблюдением требований законодательства.

Это уже вторая попытка киевской власти выкупить землю на проспекте Победы для якобы "восстановления благоустройства зеленой зоны и создания городского парка". Первая попытка состоялась 27 мая 2021, однако депутаты горсовета не поддержали такое решение. Но уже через две недели позиция многих представителей власти резко изменилась.

По информации "Газета.юа", застройщик участка вложил в начало строительства многофункционального комплекса 50Avenue и развитие Киева почти 10 миллионов долларов. Все расходы и будущие доходы, согласно законодательству, придется компенсировать из карманов украинцев.

"Решение Киевского городского совета еще не подписано. Однако мы уже публично отказываемся от предложения о продаже этого участка. Для нас очень важна репутация, которая создавалась годами. Мы являемся надежными партнерами на международном рынке и всегда выполняем все взятые на себя обязательства по строительству", — комментирует ситуацию представитель застройщика ОК "Эксон Премьер Шулявская", адвокат международной компании Avraham Lalum & Co law firm Антон Перепичай.

Эксперты считают, что указанными действиями Киевсовет может проверять реакцию бизнеса и киевлян на неоднозначные решения, однако заставить владельца продать свое имущество — невозможно. Указанное решение является лишь предложением, от которого владелец может отказаться. Оно не создает никаких юридических последствий и обязанностей.



"Земельный участок в частную собственность был передан 2007 года, и только в 2021-м местные власти или отдельные ее представители, которые поняли "ценность" такого участка, хотят принять решение о незаконной процедуре покупки частной собственности. Как минимум, это вызывает некоторое недоумение. 14 лет указанный участок вовсе не фигурировал в повестке дня киевской власти, однако в 2021 году срочно понадобилось его выкупить и создать парк. Прогнозируем, что в ближайшее время в СМИ появятся заказные материалы по строительству многофункционального комплекса 50Avenue", — говорит адвокат Антон Перепичай.

"Газета.юа" сообщает, что владелец участка получил все необходимые разрешительные документы. Именно разрешение на выполнение строительных работ было выдано на основе Архитектурно-планировочного задания под №09-0090 от 2009 года.

Как отмечают СМИ, такими решениями Киевсовет противоречит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который неоднократно обещал лично защитить каждое созданное инвесторами рабочее место и каждый доллар, заплаченный в виде налогов, и, вероятно, ставит под угрозу привлечение иностранных инвестиций.

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