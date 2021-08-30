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Главная Новости Общество события Строительство «Северного потока-2» остановили на финишной прямой: что произошло
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Строительство «Северного потока-2» остановили на финишной прямой: что произошло

Строительство трубопровода "Северный поток-2" в очередной раз остановилось из-за шторма и сильного ветра в Балтийском море. Погода должна нормализироваться в ночь на 1 сентября

сегодня, 16:00
Автор:

Кравцев Сергей

Строительство трубопровода "Северный поток-2" фактически вышло на финишную прямую, но внезапно остановилось. Причина того, что строительство поставлено на паузу кроется в том, что разыгрался сильный шторм и сильный ветер в Балтийском море из-за чего укладка труб оказалась невозможной. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает "EurAsia Daily".

Строительство «Северного потока-2» остановили на финишной прямой: что произошло

Северный поток-2 Фото из открытых источников

Ожидается, что уже 1 сентября погода должна стабилизироваться и работа по укладке труб должна продолжиться. На данный момент подходит к своему завершению достройка второй нитки "Северного потока-2", осталось всего менее 6 км. Баржа "Фортуна" вышла на свою максимальные кондиции – практически 1200 м в сутки. Паузу в строительстве пришлось взять еще 29 августа. 

Строительство "Северного потока-2" завершено на 99%. Перерезать финишную ленточку строительства должны до 12 сентября, а официально начать использовать трубопровод с конца 2021 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Северный поток-2" спустя 30 лет превратится в груду металлолома и станет абсолютно ненужным, как Москве, так и большинству стран Европейского Союза. Вся причина в том, что с 2050 года ЕС отказывается от сжигания нефти, газа, угля и полностью переходит на возобновляемые источники энергии. Такими размышлениями поделился известный телеведущий и журналист Евгений Киселев.

Также читайте на "Комментариях" – эксперты рассказали, может ли наше государство получить реальные гарантии, что транзит российского газа после запуска "Северного потока-2" и истечения действующего контракта не прекратится.


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Источник: https://eadaily.com/ru/news/2021/08/30/veter-ostanovil-severnyy-potok-2-do-sentyabrya
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Обсуждения

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