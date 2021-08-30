Строительство «Северного потока-2» остановили на финишной прямой: что произошло

Строительство трубопровода "Северный поток-2" фактически вышло на финишную прямую, но внезапно остановилось. Причина того, что строительство поставлено на паузу кроется в том, что разыгрался сильный шторм и сильный ветер в Балтийском море из-за чего укладка труб оказалась невозможной. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает "EurAsia Daily".

Северный поток-2 Фото из открытых источников

Ожидается, что уже 1 сентября погода должна стабилизироваться и работа по укладке труб должна продолжиться. На данный момент подходит к своему завершению достройка второй нитки "Северного потока-2", осталось всего менее 6 км. Баржа "Фортуна" вышла на свою максимальные кондиции – практически 1200 м в сутки. Паузу в строительстве пришлось взять еще 29 августа.

Строительство "Северного потока-2" завершено на 99%. Перерезать финишную ленточку строительства должны до 12 сентября, а официально начать использовать трубопровод с конца 2021 года.

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