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Стресс и экономия: как война повлияла на питание украинцев

Украинцы пересматривают свои пищевые приоритеты во время войны, показывает опрос

сегодня, 17:28
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Автор:
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Черновалова Кристина

Почти половина украинцев изменили свои пищевые привычки из-за полномасштабной войны. По данным исследования Gradus Research Company, это касается 49% людей, и больше всего изменения коснулись молодежи в возрасте от 18 до 34 лет, где этот показатель достигает 54%.

Стресс и экономия: как война повлияла на питание украинцев

От стресс-пищи до холодных обедов: что теперь на тарелках украинцев

Основные причины изменений – рост цен на продукты, стресс и непосредственные атаки со стороны российской армии. Как свидетельствует опрос, именно стресс стал главным фактором, повлиявшим на пищевые привычки 83% опрошенных. Это привело к разным последствиям:

  • 49% людей начали питаться нерегулярно.
  • 42% респондентов стали употреблять больше нездоровой пищи.
  • 41% опрошенных отметили, что у них снизился аппетит.
  • Еще 41% пропускают приемы пищи.

Кроме того, 19% украинцев признались, что во время войны чаще употребляют алкоголь.

Война также изменила подход людей к выбору продуктов:

  • 64% респондентов предпочитают более дешевые продукты, чтобы сэкономить.
  • 48% украинцев стали чаще готовить дома.
  • 59% выбирают продукты, которые можно долго хранить из-за частых перебоев с электроснабжением.
  • 50% начали есть больше холодной пищи, ведь готовить горячие блюда стало труднее.                                        

Особенно ощутима экономия на питании среди людей постарше (56 ), где 77% респондентов выбирают экономить.

На чем украинцы экономят больше всего:                            

  • 49% снизили потребление кондитерских изделий.
  • 48% сократили покупку рыбы и морепродуктов.       
  • 11% уменьшили затраты на базовые продукты, например хлеб, крупы, овощи и яйца.




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Источник: https://gradus.app/uk/open-reports/how-does-full-scale-invasion-change-food-habits-ukrainians/
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