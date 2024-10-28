Стресс и экономия: как война повлияла на питание украинцев

Почти половина украинцев изменили свои пищевые привычки из-за полномасштабной войны. По данным исследования Gradus Research Company, это касается 49% людей, и больше всего изменения коснулись молодежи в возрасте от 18 до 34 лет, где этот показатель достигает 54%.

От стресс-пищи до холодных обедов: что теперь на тарелках украинцев

Основные причины изменений – рост цен на продукты, стресс и непосредственные атаки со стороны российской армии. Как свидетельствует опрос, именно стресс стал главным фактором, повлиявшим на пищевые привычки 83% опрошенных. Это привело к разным последствиям:

49% людей начали питаться нерегулярно.

42% респондентов стали употреблять больше нездоровой пищи.

41% опрошенных отметили, что у них снизился аппетит.

Еще 41% пропускают приемы пищи.

Кроме того, 19% украинцев признались, что во время войны чаще употребляют алкоголь.

Война также изменила подход людей к выбору продуктов:

64% респондентов предпочитают более дешевые продукты, чтобы сэкономить.

48% украинцев стали чаще готовить дома.

59% выбирают продукты, которые можно долго хранить из-за частых перебоев с электроснабжением.

50% начали есть больше холодной пищи, ведь готовить горячие блюда стало труднее.

Особенно ощутима экономия на питании среди людей постарше (56 ), где 77% респондентов выбирают экономить.

На чем украинцы экономят больше всего:

49% снизили потребление кондитерских изделий.

48% сократили покупку рыбы и морепродуктов.

11% уменьшили затраты на базовые продукты, например хлеб, крупы, овощи и яйца.



