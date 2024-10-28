Стресс и экономия: как война повлияла на питание украинцев

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Черновалова Кристина
Почти половина украинцев изменили свои пищевые привычки из-за полномасштабной войны. По данным исследования Gradus Research Company, это касается 49% людей, и больше всего изменения коснулись молодежи в возрасте от 18 до 34 лет, где этот показатель достигает 54%.
От стресс-пищи до холодных обедов: что теперь на тарелках украинцев
Основные причины изменений – рост цен на продукты, стресс и непосредственные атаки со стороны российской армии. Как свидетельствует опрос, именно стресс стал главным фактором, повлиявшим на пищевые привычки 83% опрошенных. Это привело к разным последствиям:
Кроме того, 19% украинцев признались, что во время войны чаще употребляют алкоголь.
Война также изменила подход людей к выбору продуктов:
Особенно ощутима экономия на питании среди людей постарше (56 ), где 77% респондентов выбирают экономить.
На чем украинцы экономят больше всего:
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