Страшная статистика: сколько украинцев не планируют возвращаться домой, в чем угроза

По состоянию на сегодняшний день, по официальной статистике, около 6,5 миллионов граждан Украины находятся в странах Европейского Союза и других странах-партнерах. К примеру, в Норвегии проживает около 65 тысяч украинских беженцев, и по опросам, каждый третий украинец там не планирует возвращаться на Родину.

Украинские беженцы

При этом, как подчеркнул политолог Андрей Вигиринский, для успешного восстановления страны после войны необходимы значительные человеческие ресурсы. Он напомнил, что социологическая группа "Рейтинг" в мае 2024 года провела опрос среди 17 тысяч находящихся в Украине украинцев, но имеющих родственников или знакомых за рубежом. 40% респондентов подтвердили, что такие родственники или знакомые у них есть. Их спросили, планируют ли родные вернуться в Украину. По результатам опроса, 32% украинских беженцев готовы вернуться после войны, 31% вообще не планируют возвращаться, а 19% еще не определились.

Анализируя динамику за 2022-2023 годы, Вигиринский отметил, что количество людей, которые не планируют возвращаться, растет. В 2022 году таковых было немного, больше в 2023 году, и уже в 2024 году это треть. Социологи прогнозируют, что это количество будет увеличиваться ежегодно на 20%.

Государство ускорило этот процесс, в частности, мерами в отношении мужчин за рубежом и консульского обслуживания. В то же время, несмотря на заявления военно-политического руководства об объединении украинцев, власти высказывают мнения о несправедливости пребывания мужчин за границей.

Вигиринский отметил, что во время полномасштабного вторжения не было разделения на мужчин, женщин и детей, что указывает на непоследовательность государственной политики. Сейчас власти апеллируют к несправедливости пребывания украинцев за границей, но призывы лишать таких мужчин прав или гражданства лишь политическая риторика, которая может вызвать страхи и фобии у людей.

Политолог подчеркнул, что важно либо изменить вредящую риторику, либо наработать альтернативный механизм взаимодействия. Сейчас треть населения Украины находится за границей, и это социальный актив, с которым нужно работать, а не отгораживаться, считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страны ЕС готовы платить украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.



