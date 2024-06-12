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Страшная статистика: сколько украинцев не планируют возвращаться домой, в чем угроза

Количество украинцев, которые не планируют возвращаться домой, с каждым годом растет. Как отметил в эфире 24 канала политолог Андрей Вигиринский в этом есть вина власти

сегодня, 18:29
Автор:
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Ткачик Олеся
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По состоянию на сегодняшний день, по официальной статистике, около 6,5 миллионов граждан Украины находятся в странах Европейского Союза и других странах-партнерах. К примеру, в Норвегии проживает около 65 тысяч украинских беженцев, и по опросам, каждый третий украинец там не планирует возвращаться на Родину.

Страшная статистика: сколько украинцев не планируют возвращаться домой, в чем угроза

Украинские беженцы

При этом, как подчеркнул политолог Андрей Вигиринский, для успешного восстановления страны после войны необходимы значительные человеческие ресурсы. Он напомнил, что социологическая группа "Рейтинг" в мае 2024 года провела опрос среди 17 тысяч находящихся в Украине украинцев, но имеющих родственников или знакомых за рубежом. 40% респондентов подтвердили, что такие родственники или знакомые у них есть. Их спросили, планируют ли родные вернуться в Украину. По результатам опроса, 32% украинских беженцев готовы вернуться после войны, 31% вообще не планируют возвращаться, а 19% еще не определились.

Анализируя динамику за 2022-2023 годы, Вигиринский отметил, что количество людей, которые не планируют возвращаться, растет. В 2022 году таковых было немного, больше в 2023 году, и уже в 2024 году это треть. Социологи прогнозируют, что это количество будет увеличиваться ежегодно на 20%.

Государство ускорило этот процесс, в частности, мерами в отношении мужчин за рубежом и консульского обслуживания. В то же время, несмотря на заявления военно-политического руководства об объединении украинцев, власти высказывают мнения о несправедливости пребывания мужчин за границей.

Вигиринский отметил, что во время полномасштабного вторжения не было разделения на мужчин, женщин и детей, что указывает на непоследовательность государственной политики. Сейчас власти апеллируют к несправедливости пребывания украинцев за границей, но призывы лишать таких мужчин прав или гражданства лишь политическая риторика, которая может вызвать страхи и фобии у людей.

Политолог подчеркнул, что важно либо изменить вредящую риторику, либо наработать альтернативный механизм взаимодействия. Сейчас треть населения Украины находится за границей, и это социальный актив, с которым нужно работать, а не отгораживаться, считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страны ЕС готовы платить украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.




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Источник: https://24tv.ua/povernennya-bizhentsiv-ukrayinu-yaki-pomilki-dopuskaye-vlada_n2574636
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