logo

BTC/USD

29338.86

ETH/USD

1987.49

LTC/USD

94.45

USD/UAH

37.88

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Страны ЕС и США не нашли оснований для наложения санкций на предпринимателя Крупчака
commentss НОВОСТИ Все новости

Страны ЕС и США не нашли оснований для наложения санкций на предпринимателя Крупчака

По данным НАПК Владимир Крупчак не находится ни в одном списке антироссийских санкций ЕС или США

сегодня, 17:18
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей
Украинский предприниматель Владимир Крупчак, который сегодня имеет гражданство Кипра и является налоговым резидентом Великобритании, не находится ни в одном списке антироссийских санкций ЕС или США. Как информирует издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные портала НАПК.
Так, на сайте НАПК содержатся сведения о наложении на Владимира Крупчака персональных санкций только со стороны СНБО. При этом страны ЕС, США, Швейцария, Япония, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и Австралия не нашли оснований для применения к нему каких-либо санкционных ограничений.

Страны ЕС и США не нашли оснований для наложения санкций на предпринимателя Крупчака - фото 2

Среди оснований введения персональных санкций против Крупчака в Украине, как ранее информировал Офис генпрокурора, было утверждение якобы о наличии у него российского гражданства. Однако впоследствии это утверждение было опровергнуто самим ОГП и судебными документами.

Крупчак вышел из российского гражданства в 2007 году, а в 2008 году получил украинское гражданство. В 2019 году, после попытки его похищения на территории Украины российскими спецслужбами, семья Крупчака уехала на постоянное место жительства в ЕС.

Пока известно о том, Крупчак обжаловал санкции СНБО в Верховном Суде Украины как незаконные. И вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, в рамках судебного производства, оба ходатайствовали о привлечении СНБО третьей стороной в дело.

Также известно, что Крупчак еще в начале 2022 г. начал процесс выхода из перечня владельцев австрийской компании Pulp Mill Holding, которой в Украине принадлежат, в частности, Киевский картонно-бумажный комбинат и топографическое предприятие "Палп Милл Принт". Полное изменение владельцев холдинга было завершено в октябре 2022 года. Тогда же Крупчак потерял контроль над ККПК. Pulp Mill Holding принадлежит д-ру Хайнцу Циннеру.

Страны ЕС и США не нашли оснований для наложения санкций на предпринимателя Крупчака

Владимир Крупчак



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sanctions.nazk.gov.ua/sanction-person/4165/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!