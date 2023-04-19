Страны ЕС и США не нашли оснований для наложения санкций на предпринимателя Крупчака

Украинский предприниматель Владимир Крупчак, который сегодня имеет гражданство Кипра и является налоговым резидентом Великобритании, не находится ни в одном списке антироссийских санкций ЕС или США. Как информирует издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные портала НАПК





Так, на сайте НАПК содержатся сведения о наложении на Владимира Крупчака персональных санкций только со стороны СНБО. При этом страны ЕС, США, Швейцария, Япония, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и Австралия не нашли оснований для применения к нему каких-либо санкционных ограничений.















Среди оснований введения персональных санкций против Крупчака в Украине, как ранее информировал Офис генпрокурора, было утверждение якобы о наличии у него российского гражданства. Однако впоследствии это утверждение было опровергнуто самим ОГП и судебными документами





Крупчак вышел из российского гражданства в 2007 году, а в 2008 году получил украинское гражданство. В 2019 году, после попытки его похищения на территории Украины российскими спецслужбами, семья Крупчака уехала на постоянное место жительства в ЕС





Пока известно о том, Крупчак обжаловал санкции СНБО в Верховном Суде Украины как незаконные. И вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, в рамках судебного производства, оба ходатайствовали о привлечении СНБО третьей стороной в дело





Также известно, что Крупчак еще в начале 2022 г. начал процесс выхода из перечня владельцев австрийской компании Pulp Mill Holding, которой в Украине принадлежат, в частности, Киевский картонно-бумажный комбинат и топографическое предприятие "Палп Милл Принт". Полное изменение владельцев холдинга было завершено в октябре 2022 года. Тогда же Крупчак потерял контроль над ККПК. Pulp Mill Holding принадлежит д-ру Хайнцу Циннеру.





Владимир Крупчак