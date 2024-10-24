Страны БРИКС: опрос показал, что украинцы позитивно относятся только к одному государству

Граждане Украины негативно относятся к четырем из пяти объединениям слабо развитых стран БРИКС. Если раньше наши соотечественники не ставили в один ряд с РФ, КНР и Индией Южно-Африканскую республику, то теперь по отношению к этой стране негативное отношение преобладает. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

БРИКС. Фото из открытых источников

Отмечается, что рейтинг враждебных стран ожидаемо возглавляет Россия с балансом ответов -91,4%. После начала большой войны украинцы изменили мнение по поводу Китая и Индии, которые перешли для них в категорию враждебных. Отрицательный баланс ответов по Китаю составляет -57,2%, по Индии -13,8%.

Единственной страной БРИКС, к которой украинцы сохраняют позитивное отношение, остается Бразилия (+12,5%).

Также среди враждебных стран другие союзники Москвы: Иран (-77,6%), Белоруссия (-74,6%), Северная Корея (-68,0%) и Венгрия (-31,5%).

Лучше всего украинцы относятся к Литве, Великобритании и Латвии (около +81%).

Отметим, в ходе этого же опроса социологи выяснили, что за последний год число сторонников мирных переговоров с Россией среди наших соотечественников возросло. Однако, большинство все еще придерживается иного мнения.

По итогам исследования говорится, что год назад 21% опрошенных считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим.

В сентябре 2024 года доля тех, кто так считает, выросла до 35%, хотя относительное большинство (48%) с этим не согласны.



