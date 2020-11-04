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Страна-соседка Украины ужесточила условия въезда для украинцев

Тест на антиген к Covid-19 Словакия планирует делать прямо на границе

сегодня, 12:34
Автор:

Таисия Ерохина

На этой неделе начали действовать новые условия въезда для украинцев в Словакию. Об этом сообщает в Telegram Государственная пограничная служба Украины.

Страна-соседка Украины ужесточила условия въезда для украинцев

Сообщается, что с понедельника, 2 ноября, въезд в Словакию разрешен только тем гражданам Украины, которые предоставят в пограничном пункте отрицательный тест на коронавирус. Но уже с новой недели — 9 ноября — Словакия планирует установить еще новые условия. Речь идет о планах начать проводить тестирование на антиген к коронавирусу на границе с Украиной.

Напомним, Минздрав обновил списки "красных" и "зеленых" стран по распространению коронавируса. "Красными" признаны 50 стран, среди которых Франция, Испания, США, Швейцария, Молдова, Словения, Израиль, Словакия, Бельгия, Нидерланды, Черногория.

Как сообщалось, Северная Корея "засеяла" границу с Китаем противопехотными минами. Это объясняется тем, что Северная Корея опасается распространения COVID-19 на ее территории. Есть риск, что эпидемия может привести к катастрофическим последствиям для страны из-за плохой медицинской инфраструктуры.


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Источник: https://t.me/DPSUkr/588
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